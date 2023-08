Rat sucht Lösung für die gesperrte Wölpe-Radbrücke bei Rethem

+ © Müller, Klaus Sehr gut besucht war das Gespräch des Gemeindedirektors Björn Symank. © Müller, Klaus

Rethem – Das wurde an diesem Donnerstagabend im Burghof in Rethem schnell deutlich: Viele Fußgänger und Radfahrer, die den schmalen Radweg von Rethem nach Wohlendorf nutzen, möchten auf ihr „Brücklein“ über die Wölpe nicht verzichten. Aber sie müssten auch sehen, dass diese, so Gemeindedirektor Björn Symank in einem sehr lebhaften Gespräch mit dem Bürger, den Sicherheitsbedingungen „auf keinem Fall mehr entspricht. Ich bin für die Sicherheit zuständig und werde die Brücke ab Herbst erst einmal sperren lassen müssen.“

Es ist die alte Bahntrasse von Ahlden nach Westen, um die es konkret geht. Und mittendrin, am Ortsrand, die doch schon sehr in die Jahre gekommene Radbrücke über die Wölpe – zugegeben in einer sehr attraktiven Landschaft gelegen. Spaziergänger nutzen den Weg Richtung Wohlendorf sehr gern, Radfahrer auch.

Der Rat hat sich die Brücke im vergangenen Jahr mehrfach angeschaut, hat sich Schätzungen für einen Neubau der Brücke hereingeholt und war dann einstimmig dafür gewesen, für die ermittelten 286 000 Euro, die dieser Neubau kosten sollte, erst einmal einen Sperrvermerk in die Haushaltsplanungen zu setzen. Wolfgang Leseberg heute: „Alle Ratsmitglieder, auch die ASGL, haben dafür gestimmt. Wir wollten nach Alternativen suchen. Das war für uns alle einfach zu viel Geld.“ Sagt am Donnerstag auch Torben Gudehus von der CDU. Und Björn Symank weist daraufhin, dass die Stadt andere wichtige Aufgaben zurzeit habe, beispielsweise Baumaßnahmen, weil die Ganztagsschule kommen soll, den Neubau einer Kinderkrippe, die Innenstadtsanierung. „Das schaffen wir zurzeit nicht.“

Leseberg zeigte sich überrascht darüber, dass die ASGL in den vergangenen Wochen in den sozialen Medien plötzlich die Information verbreiten ließ, sie wäre gegen den Abriss der Fahrradbrücke. Sie sollte unbedingt erhalten werden. „Das kann doch nicht sein“, regt sich Wolfgang Leseberg, der selbst gern mit dem Fahrrad unterwegs ist, auf. „Man fällt uns im Rat in den Rücken.“ Und der SPDler bringt auch gleich einen neuen Vorschlag mit: Man sollte die Radfahrer und Fußgänger doch über den nur rund 90 Meter entfernten Wirtschaftsweg, der Rethem mit Wohlendorf verbindet leiten. Dann könnte man auf der anderen Seite der Brücke einen Verbindungsweg wieder zum alten Radweg herstellen.

Leseberg sagt aber auch, sollte die Verwaltung eine kostengünstigere Lösung für die Brücke finden, könne sich die SPD damit auch anfreunden. „Schließlich wollen wir für die Bürger den Worstcase vermeiden.“

Der alte Radweg hat es auch sonst noch in sich. Erich Kranz bemängelt, dass es durch Mitarbeiter des Bauhofes bei Arbeiten rund um die Wegstrecke zu tiefen Spuren im Weg gekommen sei, die nur ungenügend beseitigt worden seien. Teilweise sei der alte Schotterbelag wieder zutage gekommen. Der Gemeindedirektor sagte eine Überprüfung zu.

Man erfuhr auf der Zusammenkunft auch, dass die Samtgemeinde bis zur Kreisgrenze für die Pflege des Radweges verantwortlich sei. Anders als im Kreis Verden, der ein weitaus höheres Steuereinkommen hätte, könnte man dabei nicht auf die neueste Technik zur Pflege des Weges zurückgreifen. Symank: „Wir haben nur zwei Mitarbeiter, auf die ich zurückgreifen kann.“ Kostensparen ist in Rethem nach wie vor angesagt. mü