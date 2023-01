Ranck macht zu: Dorfmarks großes Landkaufhaus schließt

Das Kaufhaus Ranck in Dorfmarks Ortsmitte macht dicht. Ein Teil der örtlichen Geschichte geht mit der Schließung des Geschäftes zum 1. Februar zuende. © Müller

Dorfmarks Kaufhaus Ranck schließt zum 1. Februar.

Dorfmark – Es ist ein mächtiger Bau, der da an Dorfmarks Hauptstraße steht, mittendrin und nicht vergessen von vielen Fans, die Ranck, den vielleicht größten, im positiven Sinne „Tante-Emma-Laden“ im Heidekreis, kennen und schätzen.

Seit 1902 erhebt sich das über 1 000 Quadratmeter große Gebäude dort, wo der Forellenbach die Fahrbahn quert und der Bürgerpark beginnt. Ranck wird bald Geschichte sein, denn zum 1. Februar macht der Laden, das riesige Landkaufhaus, zu.

Nicht ganz, wie Stefan Ranck einschränkt. Er führt das Unternehmen in der vierten Generation und wechselt mit seinem ureigenen „Steckenpferd“, den vielen Gartenartikeln, die das Haus nun auch noch hat, in die Westendorfer Straße 46. Dort, wo Hellwinkel einmal eine Autowerkstatt hatte. Und wo Ranck ab Februar in ein neues Berufsleben starten möchte. „Ich muss einfach den Zeichen der Zeit folgen“, sagt der Vater dreier Kinder.

Straßensanierung kommt noch dazu

In diesem Jahr werde die Hauptstraße in Dorfmark auch in dem mittleren Bereich über zwölf Monate saniert werden, sodass das Haus, weil kaum mehr erreichbar, sowieso geschlossen werden müsste. „Das kostet viel Geld – und darum machen wir zu.“

Bis heute gibt es keine finanziellen Schwierigkeiten, aber „ich möchte mich konzentrieren“, sagt der Einzelhandelskaufmann, der in dem Kaufhaus großgeworden ist, „einfach umdenken. Wir haben die Coronazeit mit den besten Geschäftserfolgen aller Zeiten abgeschlossen. Das Dorf, die Einwohner, aber auch ein riesiger Kundenkreis aus dem gesamten Land, hat uns nicht im Stich gelassen. Aber nun gehen wir andere Wege.“ Stefan Ranck wird das ungewöhnliche Stammhaus, ein Gebäude komplett aus Holz, auf jeden Fall erhalten. „Vielleicht vermieten wir unten etwas. Vielleicht bauen wir auch Wohnungen hinein, aber den uralten elterlichen Besitz will ich nicht verlieren.“

Von Lebensmitteln bis zum Gartenstuhl

Bei Ranck gab es alles, von der Schraube bis zum Gartenstuhl, von kunstvollen Eisenteilen bis hin zu Lebensmitteln und einem Café, das nach der Kirche die Menschen in das ganz in der Nähe gelegene Gebäude zog. Man saß dort lange, gemütlich und in netter Runde. Ranck hatte eine ganz besondere Atmosphäre, die auch heute noch manchmal aus den vielen Ecken und Enden und Räumlichkeiten hervorzuschauen scheint. „Wenn ich mit meiner kleinen Schwester in das Kaufhaus ging, war für uns Kinder alles ein wenig geheimnisvoll, spannend und lecker, weil es dort auch Lakritze gab, die wir so gern mochten“, erinnert sich Stefan Ranck.

Adolf und Anna Ranck gründeten das mächtige Kaufhaus 1902 und entwickelten es zu einem Mittelpunkt des Dorfes. Die ganze Familie kam dort hin. Der Besuch im Kaufhaus am Bach war eine heilige Verpflichtung. Die Dorfmarker waren stolz auf dieses Angebot. Die Geschwister Anni und Wilhelm Ranck und ab 1968 Axel und Joachim Ranck folgten in der Liste der Betreiber, Axel sogar als Goldschmied der feineren Art.

Kaufleute mit Humor

Die Rancks waren immer fleißige und ehrgeizige Kaufleute, mit Witz und Humor und manchmal auch mit einem Schwung zur leichten – positiven Übertreibung. „Ers mol sein, wat Ranck het…“, war über Jahrzehnte ein geflügeltes Wort in Dorfmark und der Umgebung. Opa Adolf hatte in seinem tiefen Keller immer etwas, das jemand gut gebrauchen konnte.

Freundlich, angenehm ist es auch heute noch im Kaufhaus. Bis zu 70 Prozent Nachlass auf Tausende von Artikeln, die sich über die Jahre angesammelt haben, stehen bis zum Ende des Monats in den Räumlichkeiten noch zur Verfügung, auch ein Modebereich, der immer wieder mit aktueller Ware Kunden in die Böhmegemeinde zieht.

Doris Renk aus Soltau hat den Beruf der Einzelhandelskauffrau bei Ranck von der Pike auf gelernt. „Und dann bin ich hier hängengeblieben und seit 37 Jahren dabei. Ich habe es nie bereut.“ Dann sagt sie, sie fände in der kleinen Werkstatt tatsächlich das spezielle Teil, das der Schreiber dieser Zeilen für seinen Rasenmäher überall im Heidekreis gesucht hatte. Eben bei Ranck in Dorfmark.

Umzug in die Westendorfer Straße

Gerade hat Doris Renk einen Rasenmäher aus Rethem geholt, den sie in jedem Winter zur Routinekontrolle in Dorfmark überholt. „So etwas macht mir am meisten Spaß“, dann, wenn sie mit dem Werkzeug „knüddeln“ kann und die Kunden zufrieden sind.

„Ich freue mich sehr, dass ich mitgehen darf“, sagt Doris Renk über den Umzug in die Westendorfer Straße mit einem Teil des Sortiments. Ranck wird also bleiben, der Name auf jeden Fall, dann nur wenige Hundert Meter weiter. Trotzdem werden es viele Menschen einfach nur schade finden, dass das ihnen so vertraute Landkaufhaus seine Tore schließt.