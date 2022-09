Kirchboitzen und Auen-Holthaus sind Landessieger bei „Unser Dorf hat Zukunft

Von: Klaus Müller

Ortsvorsteher Christian Söder äußerte sich stolz über das Engagement der Einwohner © Müller

„Wir sind allesamt wahnsinnig stolz“, sagte Kirchboitzens Ortsvorsteher Christian Söder am Montagmorgen im Gespräch. Am Wochenende wurde in einer Mitteilung der Landesregierung klar, dass sich die Kirchoboitzer beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gemeinsam mit einer anderen Gemeinde erfolgreich durchsetzen konnten und Landessieger wurden. Sie nehmen nun am Bundeswettbewerb teil, der im Rahmen der Grünen Woche 2023 in Berlin seinen Abschluss finden wird.

Kirchboitzen – Söder hob die großen Anstrengungen aller Einwohner für ihren Ort hervor. „Wir haben mit unserer intakten Dorfgemeinschaft viel erreichen können.“ Wie die Landesbewertungskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ mitteilte, sei Auen-Holthaus im Landkreis Cloppenburg der andere Gewinner des Landeswettbewerbs.

Die Jury bereiste unter der Leitung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) in sechs Tagen 18 Dörfer in Niedersachsen. Die Teilnehmer hatten sich zuvor über Wettbewerbe auf Ebene der Landkreise und der Region Hannover qualifiziert. Insgesamt nahmen 117 Dörfer in Niedersachsen teil.

Feier für den 3. Oktober geplant

Landwirtschaftsministerien Barbara Otte-Kinast gratulierte den beiden Siegerdörfern und wünscht ihnen viel Erfolg für den Bundeswettbewerb: „Es ist großartig, wie lebendig unsere Dörfer sind. Besonders freue ich mich darüber, dass sich so viele junge Menschen für ihre Heimat engagieren. Darin liegt eine große Chance für den ländlichen Raum. Die Zukunft in den Dörfern hängt ganz wesentlich von den Menschen ab, die sich dafür einsetzen, dass ihre Dörfer liebenswert und lebendig bleiben.“

In allen 18 Dörfern der Finalrunde war eine breite und generationenübergreifende Beteiligung festzustellen. Dazu gehörte auch das hohe Engagement der vielen Vereine und Verbände sowie der örtlichen Verantwortungsträger. Eine Abschlussfeier mit allen Teilnehmern und der Übergabe der Urkunden ist für den 13. Oktober geplant.

Otte-Kinast abschließend: „Allen Dorfgemeinschaften, die sich im Wettbewerb auf den Weg gemacht haben, gilt mein Dank und meine Anerkennung. Darin schließe ich auch die Landkreise und die Region Hannover ein, die mit ihrem Engagement den Grundstein für diesen Wettbewerb gelegt haben sowie den niedersächsischen Städte- und Gemeindebund und die Ämter für regionale Landesentwicklung für ihren Beitrag zum Landeswettbewerb. Dieser Wettbewerb hat erneut bewiesen: Niedersachsens Dörfer haben Zukunft!“

Die Jury erwähnte folgende Punkt positiv:

• Umstellung der Versorgung mit erneuerbaren Energien im Bereich der Schule und der Kirche sowie privater Haushalte

• Schaffung von Grundversorgungsstrukturen (Bäckerei/Kreissparkasse) durch die Kirchboitzer Infrastruktur GmbH

• Erhalt der Gaststätte „Zum Domkreuger“ unter Führung der Kirchboitzer Zukunft eG

• Bemühungen zum Erhalt der Landarztpraxis

• Erhalt des Dorfangers „Pastorenwiese“ und Abrundungssatzung

• besonderes Zusammenspiel von Bürgern, Verwaltung, Kirche, Vereinen und Politik in vielen Bereichen

• ortsbildprägende Gestaltung der Wegeeinfassungen und die Grüngestaltung

• überdurchschnittliche Jugendarbeit in den Vereinen.