Der „Alte Grieche“ soll aus Rethem verschwinden

Abriss und Neubau an der Langen Straße

Rethem – Das Restaurant Meteora am Standort Lange Straße 12 ist in die Jahre gekommen. Nicht verwunderlich, denn der von den Rethemern liebevoll als „Alter Grieche“ bezeichnete Gastronomiebetrieb ist schon im Jahr 2010 umgezogen. Seitdem steht das Gebäude leer. Auch das Grundstück auf der daneben liegenden Langen Straße 12a, ist verwahrlost und überwuchert. Beide Gebäude in durchaus guter Lage, direkt in der Innenstadt von Rethem, knapp eine Minute Fußweg vom Rathaus entfernt, und doch so unansehnlich.

Das soll sich bald aber ändern. Die Stadt hat beide Grundstücke aufgekauft und plant, sie zu nutzen. „Die Idee ist, eine Bebauung mit gemischten Wohnungsgrößen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Björn Symank. „Es herrscht ein hoher Bedarf an Wohnraum und es ist sinnvoll, den Wohnraum in der Innenstadt zu verdichten“, betont Symank. Pläne dafür gibt es bereits. Angedacht sind auf den Grundstücken Lange Straße 12 und 12a Häuser mit unterschiedlich großen Einheiten, möglichst Zwei-, Drei-, und Vier-Zimmerwohnungen.

Grundlage für den Erwerb der beiden Gebäude durch die Stadt war ein Ratsbeschluss, verabschiedet auf der Stadtratssitzung am 4. Oktober 2022, erklärt der Samtgemeindebürgermeister. Beim Kauf der Grundstücke machte die Stadt Rethem von ihrem Vorkaufsrecht gebrauch. Zwei weitere Interessenten hätten sich ebenfalls gemeldet. Diese beiden interessierten Käufer wollten die Gebäude erhalten, um sie wieder als Wohnraum zu nutzen.

Ganz anders die Idee der Stadt Rethem. Die Verwaltung will die Häuser lieber abreißen, da sie in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand seien und von der Bausubstanz, wenn nicht viel Geld hineingesteckt werde, kaum erhaltungsfähig, so Symank.

Kaufpreis und Abriss der Häuser werden, unabhängig von der bereits geplanten Straßensanierung (wir berichteten), zu einem großen Teil aus dem Topf des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ finanziert. Die Neubaukosten für die geplanten Wohnhäuser werden allerdings nicht übernommen.

Sobald alles vorbereitet ist, soll ein Wettbewerb ausgeschrieben werden, um Interessenten und Investoren zu finden, die den Neubau auf den Grundstücken umsetzen wollen. „Wir hoffen auf viele verschiedene Konzepte, von denen der Rat dann eines auswählt“, so Symank. fa