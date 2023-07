Dorfmarker Hospiz eröffnet Bauerngarten

Von: Klaus Müller

Ein fast paradiesischer Bauerngarten blüht in vielen Farben und lockt Bienen und Schmetterlinge an. © Müller, Klaus

Es war ein richtig schöner Sommertag, als auf dem Gelände des Hospizes an der Westendorfer Straße in Dorfmark der lang geplante Bauerngarten eröffnet wurde.

Dorfmark – Hubertus Greiner, Vorsitzender des Kuratoriums des Johanniter-Ordens, hat nicht nur rund 160 Besucher an diesem Tag begrüßen können, sondern auch den Herrenmeister des Ordens, Dr. Oskar Prinz von Preußen mit seiner Ehefrau, die seit Jahren schon im Kuratorium mitarbeitet und eine wertvolle Unterstützung für das Hospiz in Dorfmark geworden ist. Sie kommt ursprünglich aus Eilte und fühlt sich darum mit dem Heidekreis besonders verbunden.

Der Prinz eröffnete die neue Anlage, die einen fast paradiesischen Eindruck macht, und dankte vor allem Dr. Sirus Adari, der durch das Einwerben erheblicher Fördermittel diese Maßnahme erst ermöglicht hat. Er zeichnete Adari mit der Ehrennadel des Johanniter-Ordens aus.

„Wir freuen uns mit vielen Menschen über diesen Bauerngarten“, sagt Hubertus Greiner in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Er erinnerte dabei auch an die Worte von Landrat Jens Grote, der am Eröffnungstag besonders warmherzig gesprochen hatte, nennt den Landrat einen „Mann mit Herz“. „Aber auch bei den vielen Dorfmarkern, die uns aufgenommen haben, muss ich mich bedanken. Sie hatten an diesem Samstag mehr als 40 Torten und Kuchen gestiftet und sogar kleine Dachkonstruktionen für die Sitzplätze erstellt, weil die Sonne so brannte.“

Die schöne Anlage ist für alle Interessierten offen

Greiner, der aus Soltau kommt und seit fast 30 Jahren dem Johanniter-Orden angehört, hob besonders die gärtnerische Leistung von Jörn Meyer aus Soltau hervor, der einen Gartenfachbetrieb führt. So ist ein traumhafter Bauerngarten mit vielen kleinen Hinguckern entstanden. Mittelpunkt ist der Platz mit dem großen Schirm und den Sitzplätzen, von denen man einen sehr schönen Blick auf die gesamte Blumenwelt hat. Aber auch ein kleiner sprudelnder Brunnen ist Treffpunkt geworden. Oder das Kunstwerk am Rande der Wiese, geschaffen von dem Munsteraner Künstler Wladimir Rudolf. Und die Sitzecke unter dem hohen Baum, die zu vielen Gesprächen einlädt.

Dörthe Gallus führt das Hospiz in Dorfmark seit dem 1. Februar 2022. Zurzeit hat die Einrichtung 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Hospiz ist mit acht Plätzen augenblicklich voll belegt. Der Brunnen ist Gallus' Lieblingsziel geworden. „Ich mache die Arbeit im Hospiz sehr gern, ständig kommen neue Themen auf mich zu“, sagt die 38-Jährige.

Noch in diesem Jahr soll es einen kleinen Kinderspielplatz auf dem Gelände geben, finanziert aus Mitteln des Hospizvereins. In den Bauerngarten darf übrigens jeder zu Besuch kommen und sich an der Blumen- und Insektenwelt erfreuen – und eben auch gern seine Kinder mitbringen.