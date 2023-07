Veteranen in Bad Fallingbostel: Regen kann Oldie nicht erschüttern

+ © Klaus Müller Mit seinem Ford Mustang kam der Walsroder Willi Rübke nach Fallingbostel – nach dem US-Treffen am Vortag in Hannover eine ruhigere Abwechslung, „aber das hat mir wieder gutgetan“. © Klaus Müller

Knallrot...ein echter Hingucker... der Ford Mustang... . in Bad Fallingbostel wurde gefachsimpelt, geklönt...und einen Kaffe gab‘s dazu...

Bad Fallingbostel – Willi Rübke war mit seinem knallroten Ford Mustang am Samstag noch beim riesigen US-Oldtimertreffen auf dem Schützenplatz in Hannover gewesen. Mehr als 1000 dieser riesigen Fahrzeuge von anno dazumal waren gekommen, es dampfte in allen Gassen.

Rübke berichtete von einer superlauten Veranstaltung, die allerdings auch durch einen schweren Unfall überschattet wurde. „Bei einem Ford Mustang hatte sich plötzlich das Gaspedal verhakt. Der Wagen fuhr in die Zuschauermenge und verletzte mehrere Besucher.“

In Bad Fallingbostel war es am nächsten Tag viel ruhiger, leicht und locker. „Ich komme immer gern hierher“, sagte der Walsroder, der gern auch eine solche Veranstaltung in seiner Heimatstadt hätte. „Die machen hier wenigstens etwas“, lobte er die Veranstalter, den Verkehrs- und Kneippverein Bad Fallingbostel, der zum wiederholten Mal zu einem Treffen auf dem Sebastian-Kneipp-Platz neben dem Kurhaus eingeladen hatte.

Fast 50 Oldtimer in Bad Fallingbostel

Trotz feuchtem Wetter waren fast 50 Fahrzeuge aller Art gekommen, aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus. Blank geputzt, ohne jede Macke und ein wenig stolz präsentiert von den Besitzern.

Man tauschte sich aus, gab sich bei einer leckeren Bratwurst gegenseitig wichtige Tipps und genoss einfach einmal das Landleben in der Heide. Die Damen des Verkehrsvereins hatten Kaffee und Kuchen bereitgestellt. Gegen eine kleine Spende durfte sich jeder das beste Stück aussuchen. Und auf der Bühne des Musikpavillons spielte Erwin Dettmer Gitarre vom Feinsten. Viele Besucher lauschten seinen Klängen und spenden viel Beifall.

Ein Alfa und zwei Enten vor dem Kurhaus in Bad Fallingbostel

Uschi Fleischer-Castens führt seit einigen Jahren den Fallingbosteler Verkehrsverein. Sie freute sich über die Resonanz, obwohl die Sonne fehlte an diesem Tag. Aber man war ja ordentlich gekleidet, auch Willi Rübke, der mutig mit seinem geöffneten Cabrio den Nachbarort angesteuert hatte.

Helmut Meyer hatte seinen Alfa mitgebracht, zeigte ihn voller Stolz. Und auch die beiden kleinen Enten aus Frankreich gaben sich am Kurhaus ein kurzes, aber auffälliges Stelldichein.

Der Verfasser dieser Zeilen erinnerte sich beim Anblick der 2CVs noch an seine jüngeren Jahre, als er in Frankreich einmal mit acht Lehrern und der „Ente“ unterwegs war und Insassen meinten, schon fast umzukippen. Aber genauso wie früher blieben die Citroen-Kultfahrzeuge aus Frankreich ihrem ungewöhnlichen Standvermögen auch in Fallingbostel treu. mü