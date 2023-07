Dorfbewohner kritisieren Beregnungs-Praxis in Marklendorf

Von: Klaus Müller

Teilen

Ulrich Dralle aus Marklendorf setzt die ihm zur Verfügung stehenden Beregnungsanlagen beim Kartoffelanbau ein und erntet dafür so manche Kritik aus dem Ort. © Müller

Wassermanagement ist ein heiß diskutiertes Thema. In Marklendorf gibt es jetzt Streit um die Frage, wie viel Beregnung die Kartoffel braucht.

Fallingbostel/Marklendorf – „Ein Landwirt wird niemals selbst freiwillig eine Beregnung aufstellen“, sagte Kreislandwirt Jochen Oestmann, als es am Dienstagmorgen im Grünen Zentrum in Fallingbostel um das immer heißer gekochte Thema Wassermanagement ging. Oestmann reagierte auf eine Anfrage von Ulrich Dralle aus Marklendorf, der sich durch andere Einwohner des Ortes ungerecht kritisiert fühlt.

Dralle: „Wenn du sogar noch nicht einmal das persönliche Gespräch führen kannst, man dir aus dem Weg geht und mit einer Anzeige droht, dann stimmt hier etwas nicht mehr.“ Er bewirtschaftet rund 800 Hektar Land vor allem mit Kartoffeln, aber auch mit Getreide in einem trockenen Gebiet. „Wir müssen zu 100 Prozent beregnen, sonst wird uns die Kartoffel viel zu klein und ich kann sie vor allem bei den Discountern nicht mehr im großen Rahmen absetzen. Wir produzieren doch Lebensmittel. Der Kunde hat seine Vorstellungen von einer Kartoffel.“ Gerade darum müsse er viel Wasser einsetzen.

Aufgrund neuer gesetzlicher Maßnahmen müssen sämtliche Beregnungsanlagen bei Temperaturen ab 28 Grad und bei zu viel Wind (ab Stärke 6) abschalten. „Das heißt für uns, dass wir die Beregnungstechnik verbessern müssen“, sagte Dralle, wobei er für die Region eine Kreisbewässerung ausschloss. „Das würde das komplette Landschaftsbild verändern. Und das wird wohl keiner wollen.“ Mehr Technik bedeuten für den Betrieb in den nächsten drei Jahren Mehrkosten in Höhe von 500 000 Euro. „Das liegt bei uns kaum drin.“ Bedeutet übersetzt, dass der Verbraucher wieder ins Spiel komme und mehr bezahlen müsse.

Künftig werde er den zuständigen Behörden mehr Daten über Wasserverbräuche liefern müssen, befürchteteDralle. Und er werde eine zusätzliche Arbeitskraft einzusetzen haben, damit die Anlagen vorschriftsgemäß liefen. Er hätte lieber das Gespräch über den Zaun geführt und auf Verständnis gehofft.

Der Hof setze schon 50 Jahre auf Beregnung und habe sich auf diese Weise einen guten Ruf erwirtschaften können. „Wir haben eine besonders hohe Verantwortung auch gegenüber den Verbrauchern und müssen eine Priorisierung erhalten.“ Hier müsse er an erster Stelle stehen, so Dralle.

Oestmann betonte, dass die Landwirtschaft gerade auf dem Gebiet der Wassernutzung mit dem Landkreis gut zusammenarbeite und keine Verfügungen ertragen müsse wie in anderen Regionen Niedersachsens. „Wir müssen unbedingt Wasser sparen, aber auch neue Ideen entwickeln, wie wir Wasser zurückführen können.“

Die Rückholung werde ein bedeutendes Thema in der Zukunft werden, vermutete auch Thomas Lucas, Geschäftsführer des Dachverbandes der Wasser- und Boden-Unterhaltungsverbände. Ein Anstauen der Aller bei Buchholz beispielsweise oder die Anlage eines Beckens, in das Regenwassernach einem Starkregen über Bäche und Gräben geführt werden könne, funktioniere allerdings in diesem Landkreis seiner Ansicht nach nicht. Das Wasser versickere hier nämlich besonders schnell. „Ich überlege mir ständig neue Modelle“, so Lucas, aber einfach umzusetzen sei die Rückholung für manche Regionen nicht.

Ulrich Dralle scheint neu und mehr investieren zu müssen, damit die Kartoffel, die der Händler besonders dick haben möchte, und die dann auch noch schmecken muss, weiterhin aus Marklendorf kommt. Thomas Lucas merkte an, dass es möglicherweise künftig Förderungen geben könnte.

Noch sieht der Wasserverbrauch in diesem Jahr im Heidekreis gut aus, waren sich die Gesprächsteilnehmer einig, aber das Gespräch darüber müsse in allen Bereichen, auch beim Verbraucher, deutlich intensiver geführt werden.