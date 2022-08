Ökostrom aus Gülle und Mist

Landwirt Andreas Wehrhoff hat für sich einen gesunden Weg in die Zukunft gefunden. Er betreibt ein Hofkraftwerk und ist unabhängig vom Gas. Außerdem gibt es viel weniger unangenehme Gerüche.

Walsrode – Wenn Andreas Wehrhoff mit seinem Hofkraftwerk Strom aus Gülle und Mist erzeugt, weiß er, was er macht. Der 34-jährige Landwirt aus Schneeheide hat sicher einen gewagten Schritt in die Zukunft getan, als er überlegte, wie er die abfallende Gülle und den abfallenden Mist, den die 250 Rinder, Kühe und Kälber jeden Tag produzieren, sinnvoll und umweltschonend verwerten kann. Er baute ein 75kW-Hofkraftwerk nach modernsten Erkenntnissen und hat damit nur gute Ergebnisse erzielt. Letzter Clou des Ganzen: Aus dem methanfreien Restmaterial, das die Anlage abwirft, kommt jeden Tag rund fünf Kubikmeter Rinderdung, das als Dünger für viele Pflanzen angeboten und als Einstreu für die Tiere wieder genutzt werden kann.

Andreas Wehrhoff, der das Anwesen im „Schneeheider Land“ gemeinsam mit seiner Familie und einigen Mitarbeitern bewirtschaftet, ist schon frühmorgens in den Ställen des modernen Betriebes unterwegs.

„Das Hofkraftwerk entzieht der Gülle und dem Mist das dort anfallende Methan und wandelt dieses in einem Gärprozess in Strom und Wärme um. Daher bin ich davon überzeugt, klimaneutraler zu wirtschaften. Darum sind wir aktiv geworden, und haben durch diese neue Technik in einem Blockheizkraftwerk erreicht, den Anteil des Methans in der Gülle erheblich zu reduzieren“, sagt er. Außerdem arbeitet der Betrieb mit den Abfallstoffen, die er sowieso tagtäglich abwirft. „Und wir erreichen dadurch, dass der Gärrest der Gülle und des Mists wieder schneller pflanzenverfügbar und geruchsärmer ist.“ Ein „Tatbestand“, den auch der Hofbesucher, der den Betrieb passiert, immer wieder feststellen kann. Es stinkt einfach nicht mehr rund um das Anwesen des Schneeheider Landwirts. Und auch das noch: Wehrhoffs können ihr gesamtes Haus mit rund 500 Quadratmetern Fläche über die erzielte Abwärme heizen. „Wir brauchen kein Gas mehr,“ sagt der junge Landwirt heute. Der Umwelt zuliebe, aber eben auch aus Kostengründen, müsse die Landwirtschaft heute umdenken.

Nicht unbedingt der ganz große Wurf in diese regenerative Richtung scheint ein anderes Vorhaben zu sein, das auf einer großen Hofanlage im Brandenburgischen bei Berlin stattfindet. So sieht es jedenfalls Björn Bellmann, betriebswirtschaftlicher Berater beim Kreislandvolkverband Lüneburger Heide. Das Berliner Regionalfernsehen hatte kürzlich darüber berichtet, dass der Landwirt Gas aus Strom erzeugt, indem er Unmassen in seiner Anlage verarbeitet. Bellmann dazu: „Diesen Weg verfolgen wir hier nicht.“ Er steht diesem Vorhaben eher zurückhaltend gegenüber. Stroh sollte nicht als Rest- oder Abfallstoff bezeichnet werden, da das Stroh als Ernterest unter anderem für Humusaufbau, Nährstoffrücklieferung auf dem Feld verbleibt oder als Einstreu in der Tierhaltung verwendet werde.

Man setzt die Stoffe ein, die der Betrieb mit seiner Viehhaltung selbst täglich produziert

Im Verbandsgebiet gebe es zwar einzelne Biogasanlagen, die Rest- und Abfallstoffe aus der Lebens- und Futtermittelherstellung verwerten, indem sie diese vergären und mit dem erzeugten Gas Strom herstellen. Der Buchholzer Fachmann sagt aber auch, dass die vorgegebenen Voraussetzungen, die die Landwirte in diesem Bereich zu erfüllen haben, nicht ganz einfach seien. Solche Anlagen werden bereits seit einigen Jahren betrieben und seien für die Verwertung von Rest- und Abfallstoffen genehmigt und gebaut worden. Die Einsatzstoffe seien vielfältig. Dazu zählten beispielsweise Abfälle aus der Salatherstellung, aussortiertes Obst- und Gemüse, nicht vermarktungsfähige Kaffeepads und viele andere Abfall- und Reststoffe. Es gebe, wie Bellmann recherchiert hat, immer einmal wieder Unternehmen, die sich mit dem Einstieg in die Verwertung von Reststoffen beschäftigen. Die Herausforderungen dafür seien aber nach wie vor groß. Unter anderem müsse eine Lagersicherheit auf den betreffenden Höfen gesichert sein. Das Thema „Geruch“ sei ein weiteres mögliches Problem. Aktuelle Baukostensteigerungen führten außerdem gerade in diesem Bereich zu einer Reduzierung des wirtschaftlichen Betriebes einer neuen Anlage“, so Bellmann. Ist also doch Skepsis angesagt, wenn Landwirte in eine ökologische Zukunft schauen?

Bei Wehrhoffs hat man diesen ökologischen Schritt gewagt und zielgerecht umgesetzt. Man setzt die Stoffe ein, die der Betrieb mit seiner Viehhaltung selbst täglich produziert. In einem Familienbetrieb mit konventioneller Landwirtschaft und einem gut laufenden „Urlaub auf dem Bauernhof.“ Andreas Wehrhoff: „Ich bin überzeugt, dass wir einen guten Weg in die Zukunft gehen, und dass Umweltschutz und Landwirtschaft bei uns auf unserem 150 Hektar großen Betrieb harmonisieren.“