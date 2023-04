Wolf läuft durch Dorf in Niedersachsen – Anwohner filmen alles

Ein Wolf ist durch Ebstorf gelaufen, wie ein Handy-Video zeigt, das an der Ecke Stadionstraße/Im Teichgehege aufgenommen wurde. © privat

Auf dem Fußweg kommt er angetrabt, biegt dann in eine Anwohnerstraße ab: Ein Wolf läuft durch ein Dorf in Niedersachsen.

Niedersachsen/Kreis Uelzen – Er scheint zu humpeln: Am Donnerstagmorgen, 20. April, um 7 Uhr filmen Anwohner einen Wolf, der durch Ebstorf läuft. Die neun Sekunden lange Aufnahme ist an der Ecke Stadionstraße/Im Teichgehege entstanden. Der Vorfall wird in der Facebook-Gruppe „Ebstorf frei Schnauze“ kontrovers diskutiert.

Wolf läuft durch Dorf in Niedersachsen: Eingeklemmter Schwanz zeigt, dass das Tier sich verirrt hat

„Es sieht schon sehr nach Wolf aus“, bestätigt Wolfsberaterin Katja Hildebrandt-Mertins. Was ihr auch auffällt: „Man sieht, dass er den Schwanz eingeklemmt hat. Das zeigt, dass er sich verirrt hat und dass er schnell wegwill“, erklärt die Beraterin.



Dass ein Wolf in einen Ort gerate, sei nichts Ungewöhnliches, wie az-online.de berichtet. Der Bobenwald ist in der Nähe. Dass es bei Ebstorf ein Wolfsrudel gibt, ist bekannt, weitere Rudel auf dem Truppenübungsplatz Munster und auf dem Rheinmetall-Schießplatz sind nicht weit entfernt. Von der Jahreszeit her ist auch damit zu rechnen, dass es sich um einen sogenannten Durchläufer handelt, erklärt Katja Hildebrandt-Mertins. Diese Jungtiere verlassen in einem bestimmten Alter ihr Rudel, um einen Partner und ein Revier zu suchen. Dabei werden häufig größere Strecken zurückgelegt. Auch der Wolf, der vor zwei Jahren im Uelzener Stadtgebiet gesichtet wurde, sei solch ein Durchläufer gewesen.

Unmittelbar nach dem Gespräch macht sich die Wolfsberaterin auf den Weg nach Ebstorf, um nach Spuren zu suchen. Hätte sie Losung gefunden, so der Fachbegriff für den Kot, wäre der Vorfall möglicherweise einem registrierten Tier zuzuordnen gewesen.

Auch die Polizei ist mit der Wolfssichtung befasst. „Bis dato gibt es keine Vorfälle oder Konfrontationen mit Menschen“, beruhigt Polizeisprecher Kai Richter.