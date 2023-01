Die neue Leiterin der Rethemer Arche hat den religionspädagogischen Bereich im Fokus

Maike Prange ist neue Leiterin der Arche in Rethem. Sie kommt aus Holtorf bei Nienburg. © Müller

Rethem – „Für mich ist diese neue Aufgabe noch einmal eine große Herausforderung. Ich mag es, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten und möchte sobald wie möglich ein wenig heimisch werden in Rethem“, sagt die 52-jährige Erzieherin Maike Prange. Sie hat am 1. Januar die Leitung des evangelischen Kindergartens Arche in der Wiedenburgstraße in Rethem übernommen. Mehrere Monate lang war die Leitungsstelle der Einrichtung vakant gewesen, nachdem die vorherige Chefin relativ kurzfristig die Allerstadt verlassen hatte.

Mit Maike Prange kommt eine sehr erfahrene Erzieherin nach Rethem. 14 Kilometer muss sie fahren, um aus Holtorf bei Nienburg täglich zur Arbeit zu kommen. „Kein Problem“, sagt sie. Die Mutter einer 23-jährigen studiert zurzeit Tourismus. Denn noch einmal von der Pike anfangen zu dürfen, das habe sie schon immer gewollt. Und mit der Kirchenleitung in Walsrode sei sie sich schnell einig geworden.

„Der Schwerpunkt meiner Arbeit hier in Rethem soll die religionspädagogische Arbeit sein“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber zunächst stehe das Kennenlernen der Kinder und Eltern sowie der Kommunalvertreter im Vordergrund. Und da scheint sie bereits in den ersten Tagen auf dem richtigen Weg zu sein. Samtgemeindebürgermeister Björn Symank freut sich, dass die wichige Stelle besetzt ist: „Sie hat auf mich einen sehr angenehmen Eindruck gemacht“, sagt er über die Leiterin.

Maike Prange hatte zunächst im Kindergarten von Holtorf gearbeitet. Eine weitere Station war Thedinghausen, ehe sie nach Holtorf zurückkehrte und später in Erichshagen arbeitete. „Rethem kannte ich bisher nur aus dem Auto heraus, wenn ich einmal durch die Stadt gefahren bin.“ In der Arche habe sie sich sofort wohl gefühlt. mü

Die Kindertagesstätte in der Wiedenburgstraße in Rethem. 1995 wurde sie eröffnet und ist heute bis auf den letzten Platz belegt. © Müller