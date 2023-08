Rethemer Kinderspielplatz-Konzept: Mehr Action für kleine Gemeindebürger

Der Kinderspielplatz auf dem Gelände der Grundschule wird von der Schule geführt und gilt bei den Rethemern als vorbildlich. © Müller

In Rethem sollen die Spielplätze aufgewertet werden. Dabei will die Kommune aber auch die Kosten im Blick behalten.

Rethem – Man hat begriffen in Rethem, dass es endlich einmal um die Kinder gehen muss. Nachdem die Verwaltung Initiativen von den Fraktionen aufgenommen und aufgearbeitet hatte, wurde nun ein vorläufiges Konzept von der Diplom-Ingenieurin Christina Stoffers aus Petershagen präsentiert, das nur so von kunterbunten Anregungen für die kleinsten Gemeindebürger strotzte.

„Ich bin begeistert von ihren Anregungen“, sagte am Montagabend im Rethemer Burghof spontan einer der bei der Vorstellung rund 20 anwesenden Bürger. Die hatten nach der Begrüßung durch Gemeindedirektor Björn Symank erst einmal mucksmäuschenstill zugehört und anschließend eine ganze Reihe von Fragen aus dem Kinder- und Jugendbereich gestellt.

Fest steht, dass es wohl keine Spielmöglichkeiten mit Wasser auf den drei favorisierten Kinderspielplätzen in der Berliner Straße, in der Danziger Straße und in Stöcken geben wird. Vor allem auf die Hygiene wurde in diesem Zusammenhang aufmerksam gemacht.

Die Vorschläge werden im Bauausschuss am 6. September beraten. Und dann geht alles in den Rat. Am 30. September würde ein Förderantrag im Rahmen der Dorfregion eingebracht werden. „Wenn alles gut geht, könnten die ersten Spielgeräte im Frühjahr stehen“, so Symank. Das sei das erste Ziel.

Die bisherigen finanziellen Schätzungen in einer Höhe von circa 300 000 Euro seien noch unvollständig. Zudem würden der Rat und die Verwaltung intensiv auf Folgekosten, Stichwort Instandhaltung, schauen. „Der schönste Spielplatz bringt nichts, wenn wir ihn nicht unterhalten können.“

Folgende Vorschläge wurden in einem ersten Gespräch mit den drei Fraktionsvorsitzenden der Stadt als grobe Richtung abgestimmt und bildeten die Grundlage für das Bürgergespräch und im weiteren Verlauf für die Beschlussfassung im Rat:

In Stöcken wäre eine Seilbahn denkbar

• In der Kernstadt Rethem soll ein fast völlig neuer Spielplatz neben dem Friedhof entstehen, eine Anlage, die auch Jugendliche und Erwachsene nutzen könnten. Mit einem breit gefächerten Angebot, beispielsweise mit zwei getrennten Kletterturm-Anlagen für kleinere und größere Gäste, einer Seilbahn, einem Balancierparcours, Schaukeln, Sitzkarussell, diversen Sitzgelegenheiten, Grünanlagen, Trampolin, Basketballkorb und mehr.

• Der Spielplatz an der Danziger Straße konzentriert sich auf kleinere Kinder und Verweilzonen für die Großen. Denkbar sind ein Kombi-Spielgerät, ein Sandbagger, Sitzgelegenheiten sowie ein Schaukelgerüst mit Nestschaukel.

• Neue Spielgeräte an der Minigolfanlage im Londy-Park würden, so Symank, geprüft.

• Als zukünftige Option könnte ein Spielplatz an der Klotzeburg in Frage kommen, sofern dort das Baugebiet realisiert wird und in Abhängigkeit von den tatsächlich zu schaffenden Wohneinheiten. Möglich ist, dass die Stadt hier zunächst nicht weiter plant, sondern nur einen Platzhalter im Konzept vorhält.

• Auch im Gespräch ist der Kinderspielplatz in Stöcken: Hier könnte man über eine Steilbahn nachdenken. „Der Berg ist schon da“, berichtet die Planerin. Damit könnte dieser weite Platz stark aufgewertet werden. Rund 30 Kinder kämen hier immer wieder auf das Gelände.

• Man mache sich auch Gedanken über den in Vereinsbesitz befindlichen Kinderspielplatz in Rethem-Moor.

Wohlendorf sei zurzeit außen vor und der Kinderspielplatz auf dem Schulhof in Rethem werde von der Schule betrieben und sei absolut in Ordnung.

Symank will die Folgekosten im Blick behalten

Björn Symank begrüßte die Aktivitäten grundsätzlich, hob aber den Zeigefinger ganz leicht, als er die Folgekosten für diese neuen Planungen ansprach. „Sie sind das eigentliche Zünglein an der Waage“, darauf habe man in Zeiten des knappen Geldes zuallererst zu achten.

Trotzdem, es tat und tut sich was auf den Rethemer Kinderspielplätzen: Die längst überfällige Entfernung der Hütte an der Danziger Straße kommt. Auch das Tor, das dort seit langer Zeit schon kaputt ist, wird entsorgt. Und der Spielplatz an der Allertalstraße soll, wenn die beiden anderen Spielplätze an der Berliner Straße und der Danziger Straße neu erstellt werden sollten, zurückgebaut werden. Er sei dann nach Ansicht von Planerin und Verwaltung nicht mehr notwendig.

Der Weg zu diesem guten Gesamtkonzept ist noch etwas steinig, kann aber mit dem Einsatz aller beteiligen Ratsmitglieder geschafft werden. Es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die Stadt an der Aller.