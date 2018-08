Rennradfahrerin bei Unfall schwer verletzt 

Schneverdingen - Eine Rennradfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Schneverdingen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die 55 Jahre alte Frau auf dem Radweg an der Alten Landstraße unterwegs. An der Einmündung zum Dreyershover Weg fuhr zeitgleich eine 41-jährige Autofahrerin an und übersah dabei die Radfahrerin. Es kam zur Kollision. Die 55-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

