Betrunkener 23-Jähriger schlägt Mann und tritt Polizisten ins Gesicht 

Schneverdingen - Ein stark alkoholisierter 23-Jähriger aus Schneverdingen hat am Donnerstag erst einen 21 Jahre alten Mann geschlagen und anschließend einen Polizisten angegriffen.

Wie die Beamten mitteilen, schlug der Schneverdinger das 21-jährige Opfer mehrfach mit der Hand ins Gesicht und in den Bauch. Die Verletzungen des Opfers wurden ärztlich versorgt. Die Polizei wollte den Beschuldigten in Gewahrsam nehmen, als der plötzlich einem Beamten mit dem Fuß ins Gesicht tritt. Zudem beleidigte, bedrohte und bespuckt der Beschuldigte etliche weitere Polizeibeamten. Der verletzte Polizist war nach der Tat dienstunfähig, heißt es in der Mitteilung. Er musste im Walsrode ambulant behandelt werden.

