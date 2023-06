Lesung im Rethemer Burghof: Um keine Pointe verlegen

Angekündigt als eigentlicher Star des Bremer „Tatort“: Winfried Hammelmann. © Niemann

Rethem – Nur ein gutes Dutzend Zuhörer: Das ist Winfried Hammelmann sicher nicht gewohnt. Der Bremer Hörfunkredakteur, Fernsehmoderator, Filmschauspieler und Schriftsteller ist in der Regel vor größerem Publikum aktiv, doch im Rethemer Burghof war der Andrang zur Lesung aus seinem fünften Buch „Hammelsprünge“ deutlich kleiner. Warum das im Vorfeld erwartete Publikum am Freitagabend ausgeblieben ist, weiß allerdings keiner.

Eine Satire und eine Pointe, das ist etwas, mit dem der 64-jährige Hammelmann allzeit zur Stelle ist. Und so ging der Abend im Burghof weit über eine Lesung hinaus: Hammelmann erzählte viel aus seinem Leben, über Kurioses beim Entstehen seiner Bücher und Artikel und nahm so das Publikum mit seinem amüsanten Plauderton gefangen. Kostproben gab es dann aber auch für die Zuhörerschaft.

Die Lesung war dabei vor allem eines: richtig lustig. Schon bei der Begrüßung des Künstlers gab es die ersten Lacher, als er als eigentlicher Star des Bremer ,Tatort‘ bezeichnet wurde. Dort gab er ab 2001 den Kriminalassistenten von Hauptkommissarin Inga Lürsen (Sabine Postel). Anschließend boten die von Hammelmann ausgewählten Texte reichlich Stoff zum Lachen, wofür nicht nur deren Inhalt, sondern auch seine Kommentare dazu dafür sorgten, die der von Heuschnupfen geplagte Künstler mit stark nasaler Stimme vortrug.

Im Publikum ließ Winfried Hammelmann Bildern seiner Bücher und von seiner Zeit als „Tatort“-Assistent herumgehen. © Niemann

Einen roten Faden brauchte Hammelmann nicht. Er agierte spontan und querbeet. Las mit ruhiger Stimme von „Meditieren mit mir“, von „Ostereierern“ oder von den Dingen, die Frauen und Männer aus hygienischer Sicht unterscheidet. Im Übrigen ein Thema, mit dem er sich scheinbar intensiver beschäftigt hat, und dass er mit Erkenntnissen garnierte, die der einen oder anderen Dame im Publikum ein zustimmendes Nicken entlockten. Mit seiner treffsicheren Beobachtungsgabe, Selbstreflektion und naivem Wortwitz brachte der Hüne das Publikum immer wieder zum Lachen. Und die teils skurrilen Histörchen, die Alltagsgeschichten mit hohem Wiedererkennungswert ließen bei den Zuhörern auch schon mal ein Tränchen über die Wange rollen.

Doch ohne Hammelmanns ernsthafte Konzentriertheit dabei wäre der Abend nur halb so witzig gewesen. Sprechpausen, als müsse er nach Worten suchen, das freundliche Aufhellen der Gesichtszüge, wenn er die passende Passage, das entsprechende Wort gefunden hatte, machten den Auftritt erst rund.

„Ich rieche, also bin ich“, scherzte Hammelmann, der das Gesagte noch mit seinem persönlichen Lieblingssatz aus „Hammelsprünge“ garnierte: „Ich dusche dreimal pro Woche und zwar immer samstags.“

Unmittelbar danach gab es fürs Publikum auch noch den zweiten Hammelmannschen Lieblingssatz auf die Ohren: „Man starrt nicht Menschen an, die anders aussehen, es sei denn, es sind die eigenen Eltern“, ehe es mit Pupsen und Bauchnabeltest doch ein bisschen eklig wurde. Zu diesen Themen habe er sich als Pendant zum Buch „Moppel-Ich“ von Susanne Fröhlich Gedanken gemacht, erzählte der sympathische Autor, wobei er auch humorvolle Selbsterkenntnisse keineswegs scheute. Am Ende war es ein unterhaltsamer Abend, der beim Publikum gut ankam. Beim nächsten Auftritt in Rethem hat Hammelmann aber ein volles Haus verdient und bis dahin „Gute Besserung!“ nie