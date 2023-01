Nabu im Heidekreis begrüßt OVG-Urteil zu Schottergärten: Lebensfeindlich und unzulässig

Eine solche Anlage nennt der Nabu „Garten des Grauens“. © Nabu Heidekreis

Heidekreis – Auch wenn es sich herumgesprochen hat, dass nicht überbaute Flächen nach Paragraf 9 Absatz 2 der Niedersächsischen Bauordnung als Grünflächen anzulegen sind und einige Städte und Gemeinden im Heidekreis angekündigt haben, gegen die „Gärten des Grauens“ vorzugehen, sei bislang wenig geschehen, schreibt der Nabu Heidekreis in einer Pressemitteilung. „Wer mit offenen Augen durch Wohngebiete geht, wird immer wieder sterile Steinwüsten statt blühender Gärten sehen“, sagt der erste Vorsitzende des Nabu Heidekreis, Klaus Todtenhausen, und führt aus: „Nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg am 18. Januar das zuvor ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover gegen Schottergärten bestätigt hat, möchten wir die Unteren Baubehörden nachdrücklich auffordern, für die Herstellung und Sicherung rechtmäßiger Zustände zu sorgen und gegebenenfalls die komplette Beseitigung der Schottergärten anzuordnen“.

„Tag für Tag schreitet der Artenschwund voran, gehen Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich verloren. Die Ursachen sind komplex, doch spielen vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft mit ihren hohen Pestizideinsätzen und dem Verlust an kleinräumigen Strukturen wie Hecken, Wegränder und Feldraine, die Versiegelung von Freiflächen durch den Bau von Verkehrswegen und die Ausdehnung von Siedlungs- und Gewerbeflächen eine zentrale Rolle“, schreibt der Nabu Heidekreis. Obwohl öffentlichen und privaten Grünflächen eine steigende Bedeutung für Artenvielfalt und Naturerleben zukomme, sei der Trend zu pflegeleichten Gärten mit Kies- und Schotterflächen, Pflasterungen, sterilen Rasenflächen und fremdländischen Gewächsen ungebrochen. Als Reaktion auf den dramatischen Rückgang an Wildbienen, Hummeln, Wespen, Schwebfliegen und Schmetterlingen seien in letzter Zeit jedoch vor allem so genannte Schottergärten aufgrund ihrer verheerenden Auswirkungen auf die Biodiversität in die Kritik geraten. Durch die Versiegelung gehe das Bodenleben mangels Luft und Wasser verloren, Wildkräuter und heimische Pflanzen könnten nicht mehr gedeihen, Insekten fänden weder Nektar noch Pollen und infolge ihres Schwundes könnten Vögel und Fledermäuse ihren Nachwuchs nicht ausreichend versorgen. „Außerdem wird die Grundwasserneubildung durch versickerndes Regenwasser unterbunden und das Mikroklima gestört, da mit Schotter, Kies, Splitt, Pflaster oder Steinplatten versiegelte Böden kein Wasser aufnehmen, speichern und bei steigenden Temperaturen verdunsten können. Die Folge: Der Kühlungseffekt lebendiger Böden geht verloren, es entstehen Hitzeinseln, die sich negativ auf die Lebensqualität und die Tier- und Pflanzenvielfalt auswirken.“

Pressesprecherin Antje Oldenburg betont, dass Steinliebhaber nicht gänzlich auf ihr bevorzugtes Gestaltungselement verzichten müssen. Sie könnten zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen, indem sie Kies und Steine an einigen Stellen gezielt einsetzten, um einen optimalen Standort für alpine und trockenheitsverträgliche Pflanzen zu schaffen. „Mit Steinbrech-, Glockenblumen-, Thymian- und Enzianarten bepflanzte Steingärten sind nicht nur eine Augen-, sondern auch eine Bienenweide und bieten mit ihren vielen Spalten und Ritzen ideale Brutplätze für Solitärbienen sowie Schutz und Lebensraum für Reptilien und weitere Insektenarten.