In Brochdorf stehen Kinder statt Kühe in der Diele

Christina und Rolf Baden in ihrem kleinen, aber reich bestückten Hofladen mitten in Brochdorf.

Als die Kinder kamen mussten die Kühe runter von der Diele. Der Landwirt Rolf Baden fährt in Brochdorf zum Melken auf die Weide.

Brochdorf – „Mein Mann ist praktisch Mädchen für alles und das sein Leben lang“, sagt Christina Baden, Bäuerin im Dörfchen Brochdorf bei Neuenkirchen. Ihr Hofladen besteht seit 34 Jahren. Landwirt Rolf Baden führt den Hof, hat vielseitig angebaut.

Als es um neuen Wohnraum für die Kinder ging, wurde die Diele kurzerhand neu gestaltet. „Und die Kühe, die mein Mann sehr gern behalten wollte, mussten raus.“ Die Badens haben die aus ihrer Sicht beste Lösung gefunden: Die 15 Tiere starke Herde ging wieder auf die Weide. Die liegt nahe Moordorf auf einer Fläche von gut 60 Morgen Land, die der Brochdorfer Landwirt hier besitzt.

Es handele sich um im Prinzip gute Wiesen, die aber auch unter der großen Trockenheit litten. Viele Monate im Jahr bleiben die Tiere jetzt dort. Zweimal täglich wird ruckzuck von Christina und Rolf Baden auf der Weide gemolken. Für den Milchwagen hat der Bauer extra eine Betonfläche angelegt, damit der nicht im Boden versackt. „Hier sind die Tiere zu Hause und hier fühlen sie sich am wohlsten.“

Mit diesen Melkgerätschaften geht es jeden Tag zweimal zum Melken in die Wiesen.

Allerdings muss auch der Brochdorfer Landwirt in diesem Jahr zufüttern. Dabei kann er Gott sei Dank auf seine Heu-Silage aus dem vergangenen Jahr zurückgreifen. Nur im Winter wird es eng. Die Ställe müssen ständig gesäubert und frisch eingestreut werden. „Aber das schaffen wir“, sagt das Ehepaar wie aus einem Mund. Sie freuen sich, dass auf der Weide gerade Nachwuchs angekommen ist und dass der Milchpreis für die Landwirte endlich einmal ansteigt. Auch wenn die Betriebskosten diese zusätzlichen Einnahmen gleich wieder schlucken. Der Diesel ist teuer geworden, die Futtermittel auch. „Und für diese gesunde Weide-Milch bekommst du keinen Cent mehr gezahlt.“

Aktuell läuft die Kartoffelernte, die durch die Trockenheit magerer ausfallen wird. Die Heidekartoffeln sind klein und hängen an schweren Erdklumpen, die sich durch die Trockenheit in diesem Sommer gebildet haben. Der Landwirt ist auch früh in den Mais gegangen. „Wir müssen ihn runterholen, damit wir überhaupt einen Ertrag haben.“ Die Ernte wird in die Biogasanlage gebracht.

Meckern gehört nicht zu den Ritualen der beiden Brochdorfer. Sie mögen ihren Beruf, der sie rund um die Uhr herausfordert, „aber das ist auch gut so.“