Gudrun Pieper: „Mit lachendem und weinendem Auge“

Von: Henning Leeske

Noch einmal war Gudrun Pieper (l.) im Präsidium des Niedersächsischen Landtags neben dem Vizepräsidenten Matthias Möhle (SPD) und Hanna Nader (SPD) aktiv. © Leeske

Kleine Bilanz und viel Engagement für den Heidekreis: Gudrun Piepers letzte Sitzung im niedersächsischen Landtag...

Hannover/Heidekreis – Die letzte Sitzung für Gudrun Pieper im niedersächsischen Landtag ist Geschichte. Die CDU-Politikerin aus Schwarmstedt hat ihre politische Karriere in der Landeshauptstadt beendet. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte sie im hohen Haus an der Leine.

Nach ihrem letzten Dienst im Präsidium des Landtages stand sie unserer Zeitung für ein kurzes Resümee ihrer politischen Tätigkeit zur Verfügung. Ihr sei immer wichtig gewesen, vor Ort in ihrem Wahlkreis präsent zu sein. „Ich wollte im Heidekreis immer etwas bewerkstelligen“, fasste sie zusammen.

Einsatz für den Heidekreis und viel Fachkompetenz

So beschrieb auch der Landesvorsitzende ihrer Partei, Bernd Althusmann, ihr Engagement im Landtag. „Sie zeigte immer großen Einsatz für den Heidekreis“, sagte er am Rande des Plenums. Gerade bei sozialpolitischen Themen habe Pieper durch ihren beruflichen Hintergrund mit großer Fachkompetenz immer einen großen Beitrag in ihrer Fraktion und im Parlament geleistet. Auf dieses Fachwissen wolle er auch weiterhin zurückgreifen, auch wenn Pieper dem künftigen Landtag nicht mehr angehören werde.

„Dass sie mich sogar seinerzeit in Namibia besucht hat, zeigt unser sehr gutes persönliches Verhältnis“, schilderte er. Althusmann lebte, nach seiner Tätigkeit als Kultusminister, einige Jahre aus beruflichen Gründen auf dem afrikanischen Kontinent. Das gute Verhältnis zeigte sich auch beim Fototermin im Plenum. Gezeichnet von ihrer Verletzung am Bein, suchte Pieper etwas Standfestigkeit. „Komm, ich halte dich“, bot Wirtschaftsminister Althusmann kurzentschlossen seine Hilfestellung an.

Kleine Stütze von Wirtschaftsminister Althusman

Politische Weggefährtin sei Pieper bereits seit 2003 gewesen, „nach dem Wahlsieg unserer Niedersachsen-CDU“, erinnerte er sich. Er hoffe, dass der Heidekreis auch im neuen Landtag weiterhin gut vertreten werde.

Pieper war seit 2008 Mitglied des Landtages und in den Ausschüssen für Soziales, Europa und den Petitionen tätig. Lange Zeit war sie Vorsitzende des Europaausschusses und leitete 112 Sitzungen des Gremiums. Sie forderte bei der letzten Sitzung des Europaausschusses, unbedingt den Schüleraustausch für die Niedersachsen nach Corona wiederzubeleben. „Bitte kümmert euch ein bisschen mehr um die Europaschulen“, gab sie den Politikern aus allen Fraktionen mit.

Hochwasserschutz für Gilten Heidekreis-Klinikum

Pieper nannte im anschließenden Rückblick die „ganz großen Eckpfeiler“ der einzelnen Legislaturperioden. Angefangen beim Hochwasserschutz für Gilten über die Förderung für die Schulmensen, darunter die des Gymnasiums Walsrode, die Auswirkungen vom Abzug der britischen Armee aus dem Heidekreis bis hin zu ihrem Engagement in der Enquetekommission zur medizinischen Versorgung. Die Mitarbeit in dieser Kommission in den vergangenen zwei Jahren habe unter anderem dabei geholfen, die Pläne für ein neues Heidekreisklinikum zu realisieren.

Natürlich wolle sie weiterhin die Landespolitik und die Kommunalpolitik im Heidekreis beobachten und sich bei Bedarf zu Wort melden, versprach Pieper. lee