Rethemer Firma Freqcon auf Wachstumskurs: Auftragsbücher sind voll bis Sommer 2023

Schlüsselfertige Containerlösung: Batteriespeicher für einen Kunden aus der Automobilbranche. Speicherkapazitäten spielen bei der Energiewende eine wichtige Rolle. © ©FREQCON GmbH

Nach zwei Jahren, die coronabedingt hinter den Erwartungen geblieben sind und in denen viele Kundenprojekte verschoben oder gar nicht erst umgesetzt wurden, verzeichnet die Freqcon den höchsten Auftragsbestand der Firmengeschichte. So hat das Unternehmen bis Ende September 2022 Kundenprojekte mit insgesamt über 70 Megawatt Leistung und rund 25 Megawattstunden Speicherkapazität akquiriert, schreibt Freqcon in einer Pressemitteilung. In Rethem fertigt das Unternehmen Frequenzumrichter, Energiespeicherlösungen und Regelungsanlagen für erneuerbare Energiesysteme.

Rethem – Die deutliche Steigerung sei auf eine hohe Nachfrage nach Batteriespeicherlösungen von Industrie- und Versorgungsunternehmen zurückzuführen. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist gerade vor dem aktuellen Hintergrund ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende, doch die Systemintegration dieser Quellen erfordert eine hohe Flexibilität“, erklärt Geschäftsführer Norbert Hennchen und ergänzt: „Hier bieten wir mit unseren Multi-Source-Umrichtern und Großspeichern optimale Lösungen.“

So könnten Kunden mit dem Einsatz solcher Anlagen durch ein zuverlässiges Lastenmanagement Lastspitzen abfedern und ihre Stromkosten deutlich senken. Darüber hinaus seien durch das Erbringen von Netzdienstleistungen zusätzliche Einnahmen möglich. Generell trügen Batteriespeicher zur Netzstabilisierung bei und sorgten für eine sichere Stromversorgung.

Freqcon liefert schlüsselfertige Speicherlösungen in drei Produktlinien. Ganz gleich ob Speicher basierend auf Second-Life-Fahrzeugbatterien, auf eigenen Batteriemodulen oder vom Kunden bereitgestellte Batteriespeicher – ergänzt wird das Speichersystem durch den Multi-Source-Umrichter (MSC). An den MSC können dank des auf Effizienz ausgerichteten Hybrid-Umrichterkonzeptes mehrere Energiequellen wie Speichersysteme aber auch Verbraucher gleichzeitig angeschlossen werden.

„Ohne ausreichend Speicherkapazität, mit der Stromerzeugung und -verbrauch entkoppelt werden können, werden wir die Ziele für eine schnelle und wirksame Energiewende nicht erreichen können“, fasst Hennchen die Bedeutung von Speichersystemen zusammen. Denn die Stromversorgung in Deutschland werde zwangsläufig immer „grüner“. Während im Jahr 2000 der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung in Deutschland 36,2 TWh betrug, lag er 2021 bereits bei 233,6 TWh (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).

Die gute Auftragslage führt dazu, dass die Produktion mit ihren aktuellen Kapazitäten bereits bis Sommer 2023 voll ausgelastet ist. Da Freqcon mit einer stabil wachsenden Auftragslage in den nächsten Jahren rechnet, ist der Bau einer weiteren Produktionshalle auf dem Egra-Gelände geplant. „Wir warten hier auf die Baugenehmigungen und gehen davon aus, dass die Fertigung in der neuen Halle im zweiten Quartal 2023 starten kann“, so der Geschäftsführer.

Mit dem wirtschaftlichen Wachstum steigt auch der Bedarf an Fachkräften: Das Unternehmen ist schon jetzt auf der Suche nach Elektronikern für Betriebstechnik für die Montage, für Inbetriebnahmen sowie für Servicetätigkeiten als auch nach Auszubildenden mit Start im August 2023. Darüber hinaus soll das Team unter anderem in den Bereichen Projektleitung, elektrische und mechanische Konstruktion sowie Softwareentwicklung um weitere Kollegen wachsen.