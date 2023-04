Kein Interesse: Das Aus für den Dorfladen Häuslingen

Karl Ernst Bockelmann. © Bätje

Häuslingen – Ein Dorfladen für Häuslingen? Zu einer Gesprächsrunde zu diesem Thema war für Montagabend in den Gemeinderaum eingeladen worden.

Bürgermeister Cort-Brün Voige äußerte sich zunächst einmal zum Stand der Dinge, vor allem zu den Standorten, die für dieses Projekt in Frage kamen: ein umzubauendes Gebäude oder die Brandruine an der Landesstraße 159.

Doch zu einer richtigen Diskussion kam es gar nicht erst. Karl-Ernst Bockelmann übernahm die Rolle des Advocatus Diaboli und musste erstaunt feststellen, dass es so gut wie keine Kontrahenten für ihn gab, die Anwesenden sich also auf seine Seite schlugen. „Umfragen unter der Häuslinger Bevölkerung haben ergeben, dass für die geplante Maßnahme so gut wie keine Akzeptanz vorhanden ist.“

Der sehr kleine Zuhörerkreis, Vertreter des Gemeinderates waren bis auf den Bürgermeister erst gar nicht erschienen, signalisierte, dass das Interesse der Häuslinger mehr als mau sei. Zwei Kaufläden habe es schon einmal in Häuslingen gegeben, die sich nicht hätten halten können. An der Gesamtsituation im Ort habe sich eigenlich nichts geändert, wieso sollte es mit einem Dorfladen dann besser laufen?

Außerdem sei die Bevökerungszahl zu gering, sie liege doch um einiges unter 1000, für einen etwaigen Betreiber sei das nicht genug, hieß es. Und davon, die Bewohner aus Altenwahlingen oder Groß Eilstorf mit ins Boot zu holen, versprachen sich die Anwesenden wenig, denn für die sei eine Fahrt nach Rethem auch nicht viel weiter, und das Angebot bei Rewe und Aldi sei dann doch erheblich attraktiver als es in einem Dorfladen sein könnte.

Bürgermeister Cort-Brün Voige wurde deshalb mit auf den Weg gegeben das geplante Vorhaben nicht weiter voranzutreiben. Der Dorfladen in Häuslingen ist damit gestorben. bä