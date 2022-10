Groß und modern: Rethemer Apotheke zieht um

Von: Christel Niemann

Jan-Lucas Renaud wird ab Januar mit seinem Team die Rethemer Apotheke leiten. Zur Verstärkung wird noch ein Apothekerin oder ein Apotheker gesucht. © Christel Niemann

Geräumig, vollkommen barrierefrei und ein Service rund um die Uhr, das ist die neue Apotheke in Rethem...

Rethem – Auf der Zielgeraden: Der Neubau des Wohn- und Geschäftsgebäudes Ecke Lange Straße/Mühlenstraße in Rethem steht kurz vor der Fertigstellung. Bei optimalem Ablauf werden die sechs Wohnungen bereits Anfang Dezember bezugsfertig sein und Mitte Januar wird dann auch die Rethemer Apotheke in dem markanten Gebäude eröffnen. Die neuen Apotheken-Räumlichkeiten sind nicht nur größer, geräumiger und luftiger, sondern auch vollkommen barrierefrei für die Kunden zu erreichen.

„Für meine Mutter, Elisabeth Einicke-Renaud, und mich, findet dann ein großes Projekt seinen Abschluss“, sagt Apotheker Jan-Lucas Renaud. Gemeint ist der Umzug und die Eröffnung der Rethemer Apotheke am Montag, 16. Januar 2023. Zwar wird die Apotheke nur um rund 200 Meter verlegt, aber die Apothekerin aus Dörverden kaufte dafür den ehemaligen Rethemer Ratskeller, ließ das Gebäude abreißen und investierte in einen Neubau, der das Ortsbild maßgebend aufwertet.

Im Mai 2021 war Baubeginn für das neue Wohn- und Geschäftsgebäude. „Wegen des milden Winters ging es mit den Arbeiten dann zunächst schnell voran“, berichtet Renaud, der als Nachfolger seines Onkels Martin Einicke die Apotheke am neuen Standort leiten wird. Doch nicht alles ist glatt verlaufen: Handwerkertermine wurden verschoben und die Pandemie sowie Lieferengpässe haben für weitere Verzögerungen und für Kopfzerbrechen gesorgt. „Aber das ist Vergangenheit“, sagt Renaud, der viele kreative Ideen in die Inneneinrichtung der Apotheke eingebracht hat.

Die künftigen Kunden erwartet eine helle, heimelige Offizin, die modern ist und in der man sich wohlfühlt. Auf rund 240 Quadratmetern Fläche verteilen sich außer der öffentlichen Apotheke auch das sogenannte Backoffice, dass einen großen Bereich einnimmt. Hier befinden sich Rezeptur, Labor, Büro, Teeküche oder der Raum für den Apothekennotdienst. Weiter wurde in einen Kommissionier-Automaten für Medikamente investiert, der das Warenhandling innerhalb der Apotheke automatisiert und ein separates Beratungszimmer eingebaut, dass diskrete Kundengespräche ermöglicht.

Erwähnenswert ist auch, dass die Rethemer Apotheke am neuen Standort einen Service jenseits der Öffnungszeiten bietet, der zugleich die Infrastruktur im ländlichen Raum entscheidend verbessert, da zur neuen Apotheke neben dem gewohnten Bringservice auch der 24 Stunden offene Abholautomat gehört. Für Kunden, die etwa im Schichtdienst arbeiten, dürfte das ein willkommener Service sein.

Der künftige Eigentümer der Apotheke ist mit dem Ergebnis der Bauarbeiten jedenfalls voll zufrieden. „Ich freue mich auf das Arbeiten in den neuen Räumen“, sagt er, und dass der Umzug an einem Wochenende gestemmt werden soll. „Wir werden so wenig Ausfallzeit wie möglich haben. Die Rethemer werden nur an dem Sonnabend vor der Neueröffnung ohne Apotheke sein.“

Die insgesamt elf Mitarbeiter von Umzug und Modernisierung zu überzeugen, ist laut Renaud nicht schwer gewesen. „Das Team ist angesichts der neuen technischen Herausforderungen natürlich etwas aufgeregt“, erzählt Renaud. Er stellt klar, dass mit dem Automaten nicht ein Arbeitsplatz ersetzt wird, sondern dass die Mitarbeiter dadurch mehr Zeit für die Kunden haben werden. Wie viel die Bauherrin alleine in die neue Apotheke investiert hat, möchte Jan-Lucas Renaud allerdings nicht sagen. „Ich rede nicht gerne über Zahlen, denke aber, dass es eine rundum lohnenswerte Investition ist.“

Apotheker Jan-Lucas Renaud blickt dem Umzug der Apotheke mit Freude entgegen. Doch bis zur Eröffnung ist noch einiges zu tun. © Privat