Innenminister Boris Pistorius in Schwarmstedt über Schutz und Ordnung in Krisenzeiten

Boris Pistorius (r), Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport, war am Mittwoch zu Gast in Schwarmstedt. Links im Bild ist Sebastian Zinke zu sehen. © Warneboldt

Schwarmstedt – Die Feuerwehren, die Polizei und viele weitere Organisationen sorgen tagtäglich für Sicherheit zu Hause, unterwegs oder im Berufsleben. Ohne sie wäre ein sichereres Lebensumfeld kaum vorstellbar. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke fand am Mittwoch eine sogenannte „Blaulichtkonferenz“ mit Innenminister Boris Pistorius beim Johanniter-Ortsverband in Schwarmstedt statt. Zu diesem Treffen kamen Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste und DLRG, um über den „Zivil- und Katastrophenschutz der Zukunft“ zu sprechen.

Denn die aktuellen Ereignisse fordern immer mehr von den oftmals ehrenamtlichen Helfern, der Ausstattung und dem Material ab. Die zunehmenden und verstärkten Bedrohungslagen stellen die Organisationen vor wachsende Aufgaben. Überregionale Hilfseinsätze haben durch Wald- und Moorbrände, Hochwasserschutz oder die Versorgung von Flüchtlingen des Ukrainekrieges jüngst zugenommen.

Gastgeber Sebastian Zinke begrüßte die geladenen Gäste und Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs. Er betonte, dass die Innere Sicherheit ein Basisthema sei und zur Grundaufgabe des Staates gehöre und gab anschließend das Wort an den Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius.

„Die Welt ändert sich rasant“, eröffnete dieser seinen Vortrag. Er sprach von verschiedenen Herausforderungen, die auf den Zivil- und Bevölkerungsschutz zukommen und betonte „Die Sicherheit ist ein Grundbedürfnis.“

„Wir werden in Zukunft noch mehr Brände haben.“ Früher habe es nur im Sommer Wald- und Vegetationsbrände gegeben, nun brenne es schon ab April. Pistorius sei am Mittwoch zuvor im Harz gewesen, um sich dort ein Bild der Brandkatastrophe zu machen.

Eine weitere Herausforderung seien die Cyberangriffe. Die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser, Polizei und Behörden seien unbedingt zu schützen.

Der Angriffskrieg mitten in Europa habe die Welt auf den Kopf gestellt. Eine Bedrohung durch einen Feind sei in den Jahrzehnten davor kein Thema gewesen. „Wir haben verlernt wie man mit Gefahren umgeht.“ Nun hat die Bundeswehr einen anderen Auftrag als in den vergangenen 30 Jahren. 100 Milliarden Euro seien nötig, um die Bundeswehr gut aufzustellen. Aus Pistorius’ Sicht sei es ein Fehler gewesen, die Wehrpflicht abzuschaffen.

Weiter müsse in den Zivil- und Bevölkerungsschutz investiert werden. „Wir müssen uns präventiv aufstellen.“ Notstromaggregate und Trinkwasseraufbereitungsanlagen seien nur ein Teil der Präventionsmaßnahmen. Jeder Bürger könne selbst für einen möglichen Katastrophenfall vorsorgen. Eine Notration an Getränken und haltbaren Lebensmitteln sollte jeder Haushalt bevorraten. Im Ernstfall würden dadurch auch die Einsatzkräfte entlastet.

Außerdem müssten die Menschen zeitig vor Gefahren gewarnt werden. Warn-Apps seien ein gutes Mittel, aber nicht ausreichend. Neue Sirenen müssten für den Zivil- und Bevölkerungsschutz angeschafft werden. „Nicht jeder guckt nachts auf sein Handy.“ Und die Hilfen müssten zentral koordiniert werden.

Doch im Heidekreis könne man sich auf die Hilfskräfte verlassen, wie man es in den vergangenen Jahren bereits beim Impfen, Testen oder der Flüchtlingsaufnahme habe sehen können. „Das Ehrenamt macht das Land stark“, sagt Pistorius. Doch es werde immer schwieriger, junge Leute für das Ehrenamt zu motivieren.

Auch die Polizei mache einen herausragenden Job. Die Kriminalitätsrate sei so niedrig wie seit 40 Jahren nicht mehr, berichtet Pistorius und dankte der Polizei für ihre Arbeit.

Den Gästen bot sich anschließend die Möglichkeit, unbeantwortete Fragen und Anregungen in die Runde einzubringen.