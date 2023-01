In den Kirchen in Walsrode und Rethem ist es kalt geworden

+ © Müller Die Kirchboitzer Kirche bleibt warm. Mit Rethem besteht eine Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen wird der Gottesdienst auch für die Rethemer hier gefeiert. © Müller

Walsrode/Rethem – Die erheblich gestiegenen Energiekosten haben nicht vor den kirchlichen Einrichtungen des Heidekreises Halt gemacht. „Bei uns im Kirchenkreis laufen die Heizungen schon seit Beginn des Winters in den Gemeinden sehr reduziert. Die Gemeindemitglieder haben sich mit wärmerer Kleidung darauf eingerichtet und einer entsprechenden Bitte von uns entsprochen“, sagte Kirchenkreis-Mitarbeiterin Anja Krohn in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

In den kommenden Wochen würden viele Kirchengemeinden im Rahmen der „Winterkirche“ in die Gemeindehäuser ausweichen, kündigte sie an. Unter anderem werde man diesen Umzug in Walsrode, Fallingbostel, Bomlitz, Ahlden, und Rethem vornehmen. Das sei in einigen Gemeinden bereits in den Vorjahren so praktiziert worden und habe sich bewährt.

In den Gemeinden Rethem und Kirchboitzen werde es abwechselnd Gottesdienste geben. Die Kirchengemeinde Kirchboitzen habe den Vorteil, dass die Heizung über eine Biogasanlage in Groß Eilstorf betrieben werde. „Bei uns führen wir die Gottesdienste daher weiterhin im großen Kirchengebäude durch“, sagte Pastor Claus van Veldhuizen. Auf energetische Maßnahmen für Kirchboitzen angesprochen, erzählte der Pastor, dass es in diesem Bereich keine aktuellen Überlegungen gebe. „Wir sind gut aufgestellt.“

Rethems Pastor Philipp Wollek wird während der „Winterkirche“ eng mit Kirchboitzen zusammenarbeiten. „Wir wollten in dieser Zeit nicht alle Gottesdienste ausfallen lassen.“ Darum würden für die Gemeindeglieder Gottesdienste abwechselnd in Rethem und Kirchboitzen angeboten. In Rethem sei es zudem angedacht, sich erst einmal alle zwei Wochen im sogenannnten Kaminraum zu treffen, „in dem es natürlich warm sein wird“, versprach Wollek.

Thomas Delventhal, Pastor in Meinerdingen, sagte, dass die Gemeinde darauf schaue, dass die Betriebskosten nicht zu hoch werden. „Wir sparen, aber nicht zu Lasten unserer Kirchenglieder.“ Die uralte Kirche erfreue sich nach wie vor eines guten Besuchs. mü