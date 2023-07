„In 15 Minuten war alles vorbei“: Tornado zwischen Stellichte und Visselhövede

Mitarbeiter eines Bauhofes beseitigen die Reste eines Baumes, der einen Weg nach Wehnsen versperrt. © Müller, Klaus

Stellichte – Sie sind noch einmal mit einem kräftigen Schrecken davongekommen, die Einwohner der drei Wohnhäuser, die kurz hinter der Lehrde-Brücke stehen, an der Kreisstraße von Stellichte nach Jeddingen, wo sie seit Jahrzehnten wohnen. „Das habe ich noch nie erlebt“, sagt einer von ihnen. „Und ich wohne seit 61 Jahren hier.“ Aber als vorgestern kurz nach Mitternacht ein gewaltiger Sturm einsetzte und eine Schneise durch die mächtige Baumlandschaft in diesem Gebiet zog, hielt auch er den Atem an. Der kleine Tornado wütete 15 Minuten, entwurzelte mächtige Birken am Straßenrand und eine riesige Eiche, „selbst unsere schönen Zwetschgenbäume“ und setzte seinen Weg weiter in Richtung Wehnsen und Visselhövede fort.

Stellichtes Ortsbrandmeister Holger Benke wurde kurz nach Mitternacht aus dem Bett gerissen. Es gab Sirenenalarm in dem kleinen Ort. Die Wehr rückte mit zehn Kräften aus und beseitigte auf der Kreisstraße Äste und Zweige. Gott sei Dank waren die gewaltigen Bäume in die moorige Wiese gefallen, doch der Schaden ist beträchtlich. Zweimal musste die Wehr in dieser Nacht ausrücken und Bäume beseitigen. Von einem Ast wurde auch ein geparkter PKW getroffen, der in die Werkstatt musste.

Schlimmer traf es ein direkt an der Straße stehendes Wohnhaus, auf dem ein schwerer Ast einer gewaltigen Eiche landete. Auf seiner fast schon unheimlichen Spur hatte der Tornado ganze Arbeit auch in Wehnsen an der Kreisgrenze zu Visselhövede geleistet. Dort war ein Baum auf ein Haus gefallen. Und an dem Abzweig nach Kettenburg hatten Mitarbeiter der Visselhöveder Stadtwerke 15 umgestürzte Bäume beseitigen müssen. In Stellichte waren am Donnerstagmorgen noch Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Eine kleine Schneise der Verwüstung zieht sich durch die Wälder und an den Straßen zwischen Stellichte und Visselhövede. Auch wenn es irgendwo noch einen Zaun getroffen hat, auch wenn bei Stellichte ein Telefonkabel beschädigt wurde – Menschen wurden nicht bei dem Sturm nicht verletzt. mü

Diese mächtige Birke wurde wie viele andere Bäume förmlich entwurzelt. © Müller

Dieser schwere Ast landete auf einem Wohnhaus bei Stellichte, hinterließ aber glücklicherweise nur geringen Schaden. © Müller, Klaus