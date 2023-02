Syrer in Walsrode zum Erdbeben: Hoffnung auf Hilfe

18 Menschen einer Großfamilie starben. Das Bild zeigt Überlebende der Katastrophe. © Privat

Syrische Familien in Walsrode äußern sich zum Erdbeben. Angehörige befinden sich unter den Opfern. Es bleibt nur die Hoffnung auf Hilfe.

Walsrode/Aleppo – Erschütternde Bilder aus der Region rund um die syrische Großstadt Aleppo nahe der türkischen Grenze erreichen zurzeit viele syrische Familien in Walsrode und im Heidekreis. Bilder, die die riesige Wucht des fürchterlichen Erdbebens in der Gebirgsregion zeigen. Weit mehr als 20 000 Menschen starben, Schätzungen gehen von bis zu 50 000 aus.

Ramadan Najjar, der mit seiner Familie am Bismarckring wohnt, hat in dieser Nacht 18 Menschen aus der engeren Verwandtschaft verloren. In der Stadt Cindires wurden sie mitten im Schlaf überrascht und unter ihren Gebäuden verschüttet.

Es war eiskalt, es liegt Schnee in den Bergen rund um Aleppo. „Unseren Menschen dort fehlen vor allem warme Kleidung und Lebensmittel“, sagt Tarek Rashou, der in Walsrode die syrischen Flüchtlinge betreut und ihnen hilft, sich zu integrieren. Tarek lebt schon seit vielen Jahren in Deutschland. „Es ist so schlimm für uns alle, der Krieg mit der Ukraine, auch in diesem Gebiet in Syrien, einem Kurdengebiet, immer wieder Zwischenfälle. Und nun kommt auch noch das Erdbeben.“ Es habe weite Teile der Region in Schutt und Asche gelegt.

Die Hilfstransporte kommen nur langsam in dieses sehr unwegsame Gebiet, die internationalen Helfer tun ihr Bestes. Viele benachbarte Syrer fahren 40, 50 Kilometer zu den Familien. Und können immer noch helfen, weil sie selbst jetzt noch Verschüttete lebendig bergen können. „Manchmal ist es wie ein Wunder“, so Tarek Rachou.

In Walsrode verfolgen Tarek und Ramadan über Handys die schrecklichen Geschehnisse in der Region, in der im Sommer Erdbeeren und Oliven geerntet werden – in vielen kleinen Dörfern, die nur schwer zu erreichen sind. Erdbeben habe es dort, so Tarek, bisher weniger gegeben. Nun sei es mit aller Wucht, aus heiterem Himmel, gekommen. Die weltweite Hilfe ist angelaufen. Und Tarek hofft, dass auch aus dem Heidekreis gespendet wird. „So etwas hat das Land noch nie erlebt.“