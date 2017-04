Wechsel in der Geschäftsführung

Hodenhagen - Dr. Fabrizio Sepe hat zum 1. April 2017 die Firmenanteile seiner Schwester Dr. Veronica Trussardi-Sepe erworben und ist damit alleiniger Eigentümer der Serengeti-Park Hodenhagen GmbH. Veronica Trussardi-Sepe hat die Geschäftsleitung verlassen und ihre Firmenanteile veräußert.

„Fabrizio Sepe dankt seiner Schwester und blickt optimistisch in die Zukunft des Unternehmens“, heißt es in der Pressemitteilung. Er freue sich auf die neue Herausforderung, die er mit dem gesamten Team des Serengeti-Parks meistern werde.

„Ich danke meiner Schwester für die langjährige, enge Zusammenarbeit und ihr aufopferungsvolles Engagement für unser Unternehmen. Wir haben gemeinsam das Erbe unserer Eltern in Würde und mit großem Erfolg weitergeführt. Der Park verzeichnet seit vielen Jahren stetig steigende Besucherzahlen. In den letzten Jahren haben wir viele große Investitionen getätigt und werden das auch weiterhin tun, um unser Angebot zu erweitern und unsere Gäste zu begeistern. Ich freue mich für meine Schwester, die nun frei ist, neue Schritte zu gehen“, so Sepe.

Veronica Trussardi-Sepe ist die Tochter des Gründerehepaares Paolo und Lia Sepe, das 1974 in der Geschäftsführung den Tierpark in der Heide eröffnete und ihn zu Beginn der 1980er-Jahre in den privaten Besitz übernahm. Gemeinsam mit ihrem Bruder Fabrizio übernahm Trussardi-Sepe 1997 das Unternehmen und führte seitdem mit ihm und dem Cousin Giovanni Sepe die Geschäfte.

„Ich habe einen Großteil meiner Jugend im Serengeti-Park verbracht und durch meinen frühen Einstieg, zunächst als Mitarbeiterin verschiedener Abteilungen, eine langjährige und enge Bindung an das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Der Abschied fällt mir nicht leicht. Umso mehr freue ich mich, dass der Park weiterhin im Familienbesitz bleibt“, sagt Veronica Trussardi-Sepe.

Fabrizio und Giovanni Sepe leiten als Geschäftsführer den Serengeti-Park Hodenhagen. Die Zuständigkeitsbereiche von Veronica Trussardi-Sepe sind in ihre Verantwortung übergegangen. „Wir wünschen Veronica alles erdenklich Gute für Ihre Zukunft“, so die beiden.