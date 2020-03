Vorsorge für den Fall der Fälle

Tierheim in Hodenhagen ist geschlossen / Unterstützung nötig

+ Der Osterflohmarkt im Tierheim am 13. April musste abgesagt werden. Foto: Fischer

Hodenhagen – „Wir rechnen in den kommenden Tagen und Wochen mit einer verstärkten (Neu-)Aufnahme von Tieren von Corona-Patienten. Gleichzeitig gehen die Vermittlungen zurück, auch weil das Tierheim Hodenhagen zur Sicherheit der Gesundheit unserer Tierpflegerinnen und -pfleger seine Pforten für Besucher und Besucherinnen schließen musste. Nur so können wir die Versorgung unserer Tiere sichern.“ Das schreibt das Tierheim Hodenhagen in einer Mitteilung an die Presse. Weil zudem davon auszugehen sei, dass die Spenden einbrächen, stehe der Tierschutzverein vor großen Herausforderungen.