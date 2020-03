Schule evakuiert: Vater eines Jungen unter Corona-Verdacht

Schwarmstedt – Es ist erst einmal nur ein starker gesundheitlicher Verdacht, den der Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises, Dr. Andreas Happersberger, am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz im Kreishaus Bad Fallingbostel äußerte. Schon am heutigen Freitag könnte aber der erste Corona-Fall im Heidekreis bestätigt werden.

Der Vater eines Schülers der Wilhelm-Röpke-Schule in Schwarmstedt war aus dem Urlaub in Österreich zurückgekommen. Happersberger: „Der Mann hat acht Stunden lang neben einem infizierten Mitfahrer gesessen. Aufgrund der Krankheitssymptome, die er anschließend aufwies, müssen wir davon ausgehen, dass sich ein Corona-Anfangsverdacht bestätigt.“ Der Mann, seine Ehefrau und der Sohn seien noch am Donnerstag im Walsroder Krankenhaus getestet worden. Das Ergebnis solle heute Vormittag vorliegen.

„Wir haben die Schule sofort evakuieren lassen“, sagte Schulleiter Tjark Ommen. Mit Unterstützung der Polizei und der Feuerwehr sei die Aktion „leise“ abgelaufen. Die Eltern seien informiert und gebeten worden, ihre Kinder abzuholen. „Wir sind auf solche Aktionen vorbereitet“, daher gab es keine Probleme, so Ommen.

Der Amtsarzt stellte klar, dass der Schüler bisher keine Symptome gezeigt habe.

Landrat Manfred Ostermann warnte vor Hysterie. „Wir als Kreis können nur Tipps geben, wie man mit Veranstaltungen umgehen soll. Was unter 1000 Personen geschehe, sei die Entscheidung der Vereine und Verbände. Man könne nicht alles einschlafen lassen. Ostermann wies in diesem Zusammenhang auf die täglich neuen Informationen des Robert-Koch-Institutes hin, das über Verhaltensmaßregeln in dieser Zeit ausführlich informiere.

Ostermann sagte, dass er sich freuen würde, wenn es für die Schließung von Schulen und Kitas landesweit eine Regelung gäbe und nicht jeder Kreis sein eigenes Süppchen kochen müsste. In sozialen Netzwerken sei gefragt worden, warum der Heidekreis nicht gleich alle Schulen schließe. Dänemark mache das bereits. „Hier möchten wir nicht eingreifen, sondern den Betreibern die Entscheidung überlassen, es sei denn, es liegt ein Verdachtsfall vor, der den Amtsarzt zu einer Schließung zwingt.“

Der Landrat trifft sich heute mit Vertretern der Freizeitparks. „Ich hoffe, dass mir bis dahin das Sozialministerium mitteilt, wie ich mit der Zahl 1 000 umgehen soll. Denn der Heide-Park hat diese Besucherzahl an einem Tag sehr schnell.“ Die Freizeitparkbetreiber befürchteten, wie viele andere Branchen, durch Corona Besucherausfälle.

mü