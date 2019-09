Sexueller Missbrauch: drei Jahre und zwei Monate

Schwarmstedt/Verden – Alter schützt vorm Gefängnis nicht, das musste ein 80 Jahre alter Angeklagter aus der Samtgemeinde Schwarmstedt am Landgericht Verden erfahren. Die 3. Große Strafkammer verurteilte den Mann zu drei Jahren und zwei Monaten Haft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in elf Fällen. In vier Fällen hat sich der 80-Jährige zugleich der Herstellung kinderpornografischer Schriften schuldig gemacht, weil er die Tathandlungen gefilmt beziehungsweise fotografiert hatte.

„An Bewährung war zu unserer sicheren Überzeugung nicht zu denken“, hieß es in der Urteilsbegründung. Raum dafür hatte einzig der Verteidiger gesehen, der die Taten in seinem Plädoyer selber als „unbeschreiblich“ bezeichnet hatte. Die Kammer folgte der Beurteilung der Ersten Staatsanwältin Alexandra Stöber – bei der rechtlichen Würdigung im vollen Umfang, beim Strafmaß blieb die Kammer ein halbes Jahr unter der Forderung von drei Jahren und acht Monaten. „Wir müssen uns mit den einzelnen Taten nochmal beschäftigen, das kann ich uns allen nicht ersparen“, erklärte Stöber zu Beginn ihres Plädoyers. Der Ablauf jeder einzelnen Tat, begangen in den Jahren 2015 bis 2018, wurde beschrieben. In acht Fällen war dasselbe Mädchen zum Opfer geworden. Für sie und ihre Familie sei der Angeklagte „der nette Opa von nebenan“ gewesen. „Das Vertrauen hat er zutiefst missbraucht“, betonte Stöber. Landgericht: Haftstrafe für 80-Jährigen Mit Kinderfernsehen, Eis und seinem Dackel hatte er das Vertrauen der Kinder gewonnen und perfide nebenbei die Taten vollzogen – in seinem Haus und seinem Wohnmobil. Zwei Taten hatte er im Fahrzeug auf Campingplätzen begangen. Eines der Opfer, vermutlich ein Mädchen aus Leipzig, konnte nicht ermittelt werden. Es gibt nur den Fotobeweis. Das Geständnis des Mannes, mit dem er den Mädchen die Aussage vor Gericht erspart hat, wurde wie sein Alter und nicht vorhandene Vorstrafen strafmildernd berücksichtigt. Doch geständig war der Mann nicht von Beginn an gewesen. Um von sich abzulenken, hatte er die Eltern, in einem Fall die Großmutter, der Opfer beschuldigt. Die Frau zeigte er wegen Verleumdung an. Bei der Familie des am häufigsten missbrauchten Opfers gab es auf Grund der Beschuldigungen durch den Angeklagten sogar eine Hausdurchsuchung. „Sie haben eiskalt nicht nur über die Kinder, sondern auch über die Familie schweres Leid gebracht“, sagte deren Anwältin Alexandra Klar-Lützel. Sie glaubt, dass es viel mehr Taten und vielleicht mehr Opfer gibt. „Wir haben nur die Spitze des Eisberges gesehen. Das ist meine feste Überzeugung“, so die Nebenklagevertreterin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Haftbefehl wurde wegen Fluchtgefahr aufrechterhalten. wb