Serengeti-Park Hodenhagen verstärkt Geschäftsleitung

Von: Klaus Müller

Neu in der Geschäftsleitung des Serengeti-Parks: Claudia Schirza, auf dem Bild mit Inhaber Fabrizio Sepe. © Asta Knoth/Serengeti-Park Hodenhagen

Der Serengeti-Park Hodenhagen wird in diesem Jahr nach Informationen aus dem Park trotz der vielen negativen Einflüsse durch die Pandemie und steigende Energiepreise für den Park und die Gäste gute Zahlen schreiben. „Wir sehen das am Reiseverhalten der Besucher, können aber sehr zufrieden sein“, sagt Pressesprecherin Asta Knoth. Gegenüber 2021 werde der Park eine Steigerung der Besucherzahlen sowie eine Verbesserung der Übernachtungszahlen erreichen. Auch personell hat sich im Serengeti-Park etwas getan.

Hodenhagen - Mit einem Thema beschäftige sich der Park weiterhin sehr intensiv. Der Airbus aus Berlin, der im Park als Flug-Restaurant aufgestellt werden sollte, steht immer noch nicht. Asta Knoth: „Die Untere Naturschutzbehörde Wedemark hat unseren Antrag für den Transport des Rumpfes abgelehnt.“ Wie zu hören sei, gehe es vermutlich um Zweige, die auf dem Weg nach Hodenhagen von einigen Straßenbäumen abgeschnitten werden müssten, damit der Transport gut durchkommt. „Allerdings ist ein Aufgeben für uns keine Option. So soll es eine Gesprächsrunde mit den beteiligten Gemeinden und dem Präsidenten der Region Hannover, Steffen Kracht, geben, um auszuloten, welche Alternativen oder andere Routen denkbar wären“, sagt Asta Knoth. Auch Samtgemeinde-Bürgermeister Carsten Niemann sei involviert.

Personell hat sich im Serengeti-Park etwas getan. Fabrizio Sepe, Inhaber und Geschäftsführer des Parkes, hat die Geschäftsführerstelle wieder besetzen lassen. Claudia Schirza ist seit dem 1. August Teil des Unternehmens geworden. Mit ihr und Fabrizio hat der Park nun wieder eine Doppelspitze in der Führung des Unternehmens, die von Fabrizios Neffen Dario Sepe als Assistent unterstützt wird. Claudia Schirza und Fabrizio teilen die unterschiedlichen Bereiche auf, wobei der Fokus bei Claudia Schirza im Bereich Bauprojekt, Technik, Finanzbuchhaltung und Personal liegen soll. Die Stelle der zweiten Geschäftsleitung war seit dem Weggang von Dirk Böger zum Ende des Jahres 2021 vakant. Das Unternehmen sei so groß, dass es in der organisatorischen Führung nicht mehr nur mit einem Geschäftsführer gehe, so Asta Knoth.

Claudia Schirza, Jahrgang 1971, Mutter dreier erwachsener Kinder, ist Diplom-Ingenieurin FH. Nach ihrer Schreinerlehre studierte sie Architektur und arbeitete als Immobilienmaklerin. Es folgten einige Jahre beim Landkreis Heidekreis (Fachbereich Bauen). Dort hatte sie die ersten Kontakte zum Park. Die vergangenen zehn Jahre hat sie für Viebrockhaus gearbeitet, wo sie zuletzt in der Vertriebsleitung in Horneburg tätig war.