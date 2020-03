Schwarmstedt – Sieben Fensterelemente eines Schuhgeschäfts an der Bahnhofstraße zerkratzten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 17.10 Uhr, schreibt die Polizei. Hinweise an die Polizei Schwarmstedt, Telefon 05071/800350.