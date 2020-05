„Planenschlitzer“-Bande steht vor Gericht

Buchholz/Verden – Vier mutmaßliche Mitglieder einer „Planenschlitzer“-Bande müssen sich seit gestern vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Es geht um drei Taten im Bereich der A 7 in Buchholz (Heidekreis) und Seesen (Kreis Goslar). Laut Anklageschrift waren von Lkws Waren im Wert von knapp 245 000 Euro gestohlen worden. Aufgrund der Corona-Vorgaben zum Mindestabstand war der Prozess in die Verdener Stadthalle verlegt worden.

Nur eine Tagesordnung im A4-Format am Eingang deutete auf die Umnutzung als Gerichtssaal hin. Genauso unauffällig wirkte der Bus der JVA Sehnde, der draußen parkte. Wegen der Vielzahl an Verfahrensbeteiligten wäre im Schwurgerichtssaal des Landgerichts die Einhaltung des Mindestabstandes nicht möglich gewesen.

Jeder der zuletzt in Weißrussland wohnhaften Angeklagten im Alter von 27 bis 46 Jahren hatte eine Dolmetscherin und ein bis zwei Verteidiger an seiner Seite. Auf Handschellen wird derzeit bei der Vorführung von Angeklagten verzichtet. Allerdings wurden die am 10. Oktober festgenommenen und seitdem in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten mit Fußketten vorgeführt und etliche Wachtmeister waren anwesend. Die große Bühne bekamen die Männer nicht. Verhandelt wurde dort, wo sonst bei Vorstellungen die Zuschauer sitzen.

Ein 35 Jahre alter Angeklagter war zur Überzeugung der Staatsanwaltschaft Verden an allen drei Taten beteiligt. Zunächst soll er mit anderen Tätern auf dem Rasthof Schwarmstedt einen Karton mit Bluetooth-Kopfhörern im Wert von weniger als 50 Euro und Schreibwaren unbekannt gebliebenen Wertes entwendet haben.

Alle vier Angeklagten sollen sich „als Bande zusammengeschlossen haben“, um „insbesondere an der Autobahn A 7“ auf Parkplätzen abgestellte Lastkraftwagen nach „Planenschlitzen“ oder Aufbrechen von Plomben an den Ladetüren zu durchsuchen und das Ladegut zu entwenden.

Gemeinsam sollen die Männer in der Gemarkung Seesen im Januar 2019 622 Akkustaubsauger im Wert von 185 978 Euro und im Oktober 2019 195 Fernseher im Wert von 58 498 Euro gestohlen haben. In beiden Fällen soll das Diebesgut auf einen blauen Lkw mit polnischen Kennzeichen verladen worden sein. Die Fernseher konnten im Zuge der Festnahme sichergestellt werden. Die knapp 186 000 Euro sollen im Fall einer Verurteilung der Einziehung unterliegen.

Zu den Vorwürfen äußerte sich gestern keiner der vier Männer. Es wurden nicht öffentlich Verständigungsgespräche geführt. wb

Die Fortsetzung

des Prozesses ist für den 12. Mai geplant. Zwölf Verhandlungstage sind bis zum 10. August vorgesehen.