Hodenhagen – Ein Lokführer bemerkte am Montag, gegen 4.30 Uhr, einen brennenden Holzunterstand in einem Garten im Brandenburger Weg in Hodenhagen und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschte, teilt die Polizei mit. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Schadenshöhe beträgt 1 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Soltau, Telefon 05191/93800,.