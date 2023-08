Jubelnde Massen auf dem Brink

Von: Klaus Müller

Livemusik vom Feinsten gab es gleich von vier Bühnen beim Hodenhagener Brinkfest. © Müller

Livemusik und ein buntes Programm für Groß und Klein prägten das Brinkfest in Hodenhagen. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden.

Hodenhagen – Hodenhagens Bürgermeister Ralph Beckmann ging voll im Brinkfest auf, als er sich hinter die Theke des Brinkfestvereins stellte und bis in den späten Abend hinein köstliche vegetarische Döner anbot. Der Erlös kam erneut dem tüchtigen Verein zugute, der mit seinen Mitgliedern zu einem gelungenen Brinkfest eingeladen hatte.

„Rock am Brink“ hieß es an diesem Wochenende in der Allergemeinde. Und obwohl einige Regentropfen vom Himmel kamen, obwohl es manchmal „Allersturm“ vom Feinsten gab – irgendwann war der historische Brink voller musikbegeisterter Menschen. Gleich auf vier Bühnen wurde gespielt, getanzt, gejubelt und eben einfach nur gerockt. Die Bands überboten sich mit ihrer rockigen Musik. 300 Helfer sorgten dafür, dass das Fest in einem guten Rahmen gefeiert werden konnte.

Es sind die großen Highlights für die Großen und die vielen kleinen Kinderüberraschungen, die das Brinkfest einzigartig machen. Die Kinderbühne war umlagert von den Kleinen mit ihren Mamas und Papas. Hier gab es unter anderem Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr.

Die gute Verpflegung, die die Besucher in Hodenhagen erhalten, hat sich bereits herumgesprochen: Spießbraten, beispielsweise, oder der Wein, den findige Einheimische aus Nordheim am Main in jedem Jahr besorgen.

SPD-Bundeschef Lars Klingbeil war wie fast immer dabei, traf sich mit vielen Freunden. Etwas Pause vom Politiker-Alltag, der ihn später noch nach Hannover treiben sollte.

Der Brink tobte, vielleicht ein wenig leiser als sonst. „Aber wir waren zufrieden“, sagte Brinkvereins-Vorsitzender Henrik Mahnke am nächsten Morgen.