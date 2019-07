Hund beißt 14-Jährige

Hademstorf – Ein 14-jähriges Mädchen ist am Samstag, zwischen 22 und 23 Uhr, auf dem Schützenplatz am Worthweg von einem braun-grauen Hund gebissen worden. Nach Auskunft des Mädchens soll es sich möglicherweise um einen angeleinten amerikanischen Pitbull-Terrier handeln, der die Jugendliche angesprungen und zweimal in den Arm gebissen haben soll. Dabei wurde das Mädchen leicht verletzt.

Der Hund soll sich bei einer Gruppe Erwachsener befunden haben, alle zwischen 30 und 40 Jahre alt, die sich vor dem Süßigkeiten-Stand aufhielten. Die Leine hielt ein Mann mit Glatze, teilt die Polizei mit. Der Hund trug ein schwarzes Halsband mit großen Nieten. Hinweise an die Polizei Schwarmstedt, Telefon 05071/511490.