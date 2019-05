Lob für großes Engagement

Aller-Radtag erstmals in Lindwedel / Maibaum und zwei Touren

+ Björn Gehrs, Carsten Niemann, Artur Minke, Florian Möhlmann und Henrik Bartels (v.l.) sehen der Eröffnung der Radsaison beim 16. Aller-Radtag in Lindwedel optimistisch entgegen.

Lindwedel – Der 16. Aller-Radtag wurde erstmals in Lindwedel veranstaltet – in Kooperation des örtlichen Heimatvereins mit der Samtgemeinde Schwarmstedt unter Beteiligung der Tourismusregion Aller-Leine-Tal. In seiner Begrüßungsansprache dankte Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs der Dorfgemeinschaft Lindwedel und Bürgermeister Artur Minke für ihre Flexibilität, das eigene Maibaumaufstellen mit dem Aller-Radtag als großes, regionsweites Ereignis gemeinsam in Lindwedel stattfinden zu lassen.