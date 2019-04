Geführte Touren

Das Herzstück eines jeden Aller-Radtags sind die geführten Touren zu unterschiedlichen Themen, die die Teilnehmer in die Landschaft des Aller-Leine-Tals mitnehmen.

Bei der ersten Tour geht es für die Radler vom Festplatz aus auf eine Zeitreise in die Welt des Kalibergbaus rund um Lindwedel. Los geht es um 11.30 Uhr am Marktplatz in Lindwedel. Der etwa zehn Kilometer lange Ausflug dauert eineinhalb Stunden.

Eine zweite, circa 27 Kilometer lange Tour führt in drei Stunden vom Schwarmstedter Bahnhof, Treffpunkt 10.45 Uhr, über Grindau, Niedernstöcken, Mandelsloh, Vesbeck nach Lindwedel.