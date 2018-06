Auf Schnäppchenjagd im Scheunenviertel

Flohmarkt mit tausenden Besuchern in Ahlden

+ © Bätje Viele Besucher kamen zum Flohmarkt nach Ahlden. © Bätje

Ahlden - Zehn Jahre Flohmarkt im Ahldener Scheunenviertel. Kontinuierlich hat die Veranstaltung in dieser Zeit größere Ausmaße angenommen und an Attraktivität gewonnen. Auf der rechten Straßenseite, ausgehend vom Sportplatz bis zur Einmündung in die Straße nach Büchten, reihte sich Auto an Auto. So manch einer musste einen langen Anmarsch zu Fuß in Kauf nehmen.