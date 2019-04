Fachwerkscheune in Nienhagen in Flammen

Sirenen heulten am Freitag, um 5.20 Uhr, in Nienhagen und umzu. Grund war ein Großfeuer in der Rodewalder Straße, teilt die Feuerwehr mit. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand eine 10 mal 20 Meter große, massiv gemauerte Fachwerkscheune in Brand. Die Ortsfeuerwehren Nienhagen, Schwarmstedt, Norddrebber, Gilten, Suderbruch, Lindwedel, Rodewald sowie der Abrollbehälter Atemschutz der Kreisfeuerwehr waren mit insgesamt rund 100 EInsatzkräften vor Ort. Zunächst schützten die Helfer das angrenzende Wohnhaus. Dann leiteten sie die Brandbekämpfung ein. Die Wasserversorgung wurde unter anderem durch einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen sichergestellt. Um möglichst gefahrlos arbeiten zu können, wurde der Bereich ausgeleuchtet. Die Rodewalder Straße war gesperrt. Gegen 8 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Der geschätzte Schaden beträgt 45 000 Euro. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Foto: Feuerwehr/Führer