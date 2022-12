Erweiterung von Ersatzteillager für Windkraftanlagen in Hodenhagen

Von: Klaus Müller

Die Protagonisten des Festaktes durften Nägel einschlagen (v.l.): Georg Schewe, Jan Schewe, Axel Krichel, alle Kühne+Nagel, Samtgemeindebürgermeister Carsten Niemann und Morten Schockert Nielsen, Vestas. © Müller

Eine riesige Logistikhalle dient als Ersatzteillager für Windkraftanlagen der Firma Vestas. Dienstag wurde in Hodenhagen Richtfest gefeiert.

Hodenhagen – Ahldens Samtgemeindebürgermeister Carsten Niemann zeigte sich angesichts des Neubaus einer Logistikhalle im Gewerbegebiet Hodenhagen-Nord begeistert. „Für uns steht Nachhaltigkeit an erster Stelle. Deshalb sind wir glücklich, mit zwei weltweit bekannten Unternehmen eine ausgezeichnete Zusammenarbeit gefunden zu haben.“

Im Gewerbegebiet in zentraler Lage zwischen Hannover, Bremen und Hamburg wurde Dienstag Richtfest für die Erweiterung eines Logistikzentrums gefeiert. Ab 2023 wird Kühne+Nagel das globale Ersatzteillagergeschäft der Firma Vestas, weltweit führender Anbieter nachhaltiger Energielösungen, in Hodenhagen bündeln.

Die Logistikimmobilie umfasst circa 36 500 Quadratmeter Grundfläche brutto, wovon rund 31 000 Quadratmeter auf Lager-, 4 400 auf Mezzanine- und 1 100 auf Büroflächen entfallen. Die Halle wird in drei Einheiten aufgeteilt und verfügt über 30 Überladebrücken, drei Jumbobrücken und drei ebenerdige Rampen. Der Baustart erfolgte im Mai 2022, die Fertigstellung ist für Ende Mai 2023 geplant. Für das Gebäude wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung höchster Stufe der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB Platin) angestrebt. Dazu tragen der energieeffiziente Bau nach KfW-55-Standard, ein Versickerungskonzept für das Regenwasser vor Ort, das Angebot von Elektroladesäulen für die Mitarbeitenden und das Aufbringen einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gebäudes bei.

Von Hodenhagen aus werden 135 000 verschiedene Artikel für die Wartung und Reparatur von Windkraftanlagen gelagert und in die gesamte Welt verschickt.

Axel Krichel, Mitglied der Geschäftsleitung von Kühne+Nagel in Deutschland, verantwortlich für den Bereich Kontraktlogistik, sagte: „Die Kooperation von Vestas und Kühne+Nagel in Hodenhagen besteht seit 2020. Die Erweiterung des Ersatzteillagers ist ein Wegweiser in eine nachhaltigere Zukunft. Unser Fokus liegt darauf, Vestas und seinen Endkunden zur Seite zu stehen, um den Lebenszyklus jeder Windkraftanlage mit dem benötigten Ersatzteil weltweit zu unterstützen. Wir sind stolz, Vestas bei der Beschleunigung der globalen Energiewende zu unterstützen und die Zusammenarbeit weiter auszubauen.“

Die Erweiterung des Lagers werde das Unternehmen für das künftige Wachstum rüsten und eine skalierbare Grundlage für die Bereitstellung nachhaltiger Energie auf der ganzen Welt schaffen, sagte Morten Schockert Nielsen, Director, Head of Global Logistics, Service Supply Chain, bei Vestas.

„Vom Lagermitarbeiter über Teamleiter bis hin zu kaufmännischen Sachbearbeitern werden noch verschiedene Fachkräfte für den Betrieb des Ersatzteillagers gesucht“, berichtete Carsten Niemann. Er hob hervor, dass mit der Erweiterung des hiesigen Ersatzteillagers der Firma Vestas auch dieser Betriebsstandort an weltweiter Bedeutung gewinnen und damit auch Hodenhagen mit der so wichtigen Energiewende in erheblichem Maße verbunden sein werde. Rund 200 Mitarbeiter sollen einmal in Hodenhagen für das Ersatzteillager arbeiten.