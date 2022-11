Erlebnisbus hält am Serengeti-Park

Von: Klaus Müller

Auch am Serengetipark hält der Erlebnisbus. © Müller

Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Feuerwehr des Landkreises hat sich in seiner jüngsten Sitzung in Bad Fallingbostel mehrheitlich dafür ausgesprochen, probeweise einen Erlebnisbus für Schwarmstedt und Hodenhagen im Sommer zu starten. Der Kreisausschuss wird diese Entscheidung noch bestätigen müssen.

Schwarmstedt/Hodenhagen –Der Bus wird zur Anbindung des Tourismus an den ÖPNV fahren. Die Linie soll in den Sommermonaten einen erheblichen Anteil an Urlaubsgästen nach Hodenhagen und Schwarmstedt befördern. Wer in den Sommerferien oder an den Wochenenden die touristischen Attraktionen oder Beherbergungsangebote im Umkreis aufsuchen möchte, hat keine Möglichkeit, vom Bahnhof für eine Weiterfahrt den ÖPNV zu nutzen, heißt es in der verabschiedeten Vorlage der Verwaltung.

Eine Anbindung des Serengeti-Parks an den ÖPNV würde eine längst überfällige Lücke schließen und die touristische Weiterentwicklung im Heidekreis fördern.

Der Heidepark und der Weltvogelpark seien an den ÖPNV angeschlossen. Die Fahrten würden in den Sommermonaten stark frequentiert. Auch Ruhesuchende und Wanderer sollten von dem Angebot profitieren und im Ostenholzer Moor beispielsweise die Jagdhütte von Hermann Löns besuchen, heißt es weiter.

Zwei neue Haltestellen werden vom Landkreis angeordnet und vom beauftragten Busunternehmen aufgestellt. Um den Urlaubsgästen im Heidekreis ein attraktives Angebot zu machen, soll der Erlebnisbus eine kostenlose Beförderung bieten. Fahrgeldeinnahmen wären ohnehin nicht in höherem Ausmaß zu erwarten, weil die Möglichkeit der Anschlussmobilität und die Nutzung des Niedersachsentickets sowie das in Kürze eingeführte 49-Euro-Ticket genutzt werden können.

Bei guter Akzeptanz könne das Projekt 2024 um weitere touristische Hotspots ausgebaut werden.