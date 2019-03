„Equal Pay Day“ im Heidekreis

Lindwedel – Frauen verdienen immer noch etwa 21 Prozent weniger Lohn als Männer. Gegen diese Ungleichheit wendet sich der Sozialverband Deutschland (SoVD) im Heidekreis mit einer Veranstaltung im Hotel Balland in Lindwedel am Samstag, 23. März, um 10 Uhr, dem internationalen „Equal Pay Day“.

Kreisfrauensprecherin Annette Krämer erwartet zu dieser Veranstaltung Frauen aus den 22 Ortsverbänden des Kreises zu einem Frauenfrühstück. Gastrednerin ist Niedersachsens ehemalige Sozialministerin Cornelia Rundt.

Der „Equal Pay Day“ markiert den Zeitraum, den Frauen in Deutschland rechnerisch über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, um auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt von Männern zu kommen, schreibt der SoVD in einer Pressemitteilung.

„Frauen müssen endlich genauso bezahlt werden wie Männer“, fordert SoVD-Kreisfrauensprecherin Annette Krämer. „Unsere ehrenamtlich Aktiven im SoVD begleiten den Protesttag mit vielen roten Stofftaschen, die auf die roten Zahlen in den Geldbörsen der Frauen hinweisen sollen“, erläutert Krämer.

Anmeldungen bis Dienstag, 19. März, an Annette Krämer, Telefonnummer 05164/91262, E-Mail-Adresse annette.kraemer57@gmx.de oder in der Geschäftsstelle in Bad Fallingbostel, Telefonnummer 05162/904849 erbeten.