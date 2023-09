„Ready for Take-off“

Teilen

Auf dem Flugplatz in Hodenhagen wird am Sonntag reges Treiben herrschen. © Samtgemeinde Ahlden

Großraumentdeckertag auf dem Flugplatz Hodenhagen / Programm für die ganze Familie

Hodenhagen – „Ready for Take-off“: Mit immensem Schwung geht die Samtgemeinde Ahlden unter diesem Motto an den Entdeckertag für die Hannover-Region und für den gesamten Heidekreis heran. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagte Samtgemeindebürgermeister Carsten Niemann, der zu diesem Erlebnistag in Hodenhagen erstmals auf das Gelände des Aero-Clubs einlädt. Am Sonntag, 10. September, findet die Veranstaltung mit vielen Höhepunkten von 11 bis 17 Uhr auf dem weiträumigen Platz statt.

Die Besucher des Erlebnistages erwartet ein reichhaltiges Programm. Niemann: „Der Aero-Club wird verschiedene Flugzeuge vorstellen und zum Probesitzen einladen.“ Es geht unter anderem um eine Berufsorientierung im Bereich Luftfahrt und es werden Hubschrauberrundflüge angeboten. Geplant sind darüber hinaus eine Leistungsschau und Vorführungen zu den Themen Katastrophen- und Brandschutz. Auf Hochwasser- und Starkregenvorsorge wird in einer weiteren Ausstellung eingegangen. Es wird darüber hinaus Informationen rund um Energie und Wärmepumpen geben.

Die Kinder dürfen sich über eine Hüpfburg, Kinderschminken, Ponyreiten, eine Strohpyramide und mehr freuen. Die ganze Familie ist eingeladen.

Ein Landmarkt mit regionalen Spezialitäten wird aufgebaut sein. Es gibt Gegrilltes, kühle Getränke, Kaffee, Kuchen und Eis.

Auch die Feuerwehren werden mit einer Leistungsschau vertreten sein. Hodenhagens Wehr informiert mit einer Übung über Gefahren rund um den Haushalt, die Johanniter und das THW stellen sich mit Übungsteilen vor. mü