Deutlich zu schnell unterwegs

Essel – Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung im Baustellenbereich der A 7 kontrollierten Polizisten des Heidekreises am Montag einen Autofahrer aus Schweden. Der 37-Jährige war vom Videowagen (Police-Pilot-System) mehrmals bei erheblichen Geschwindigkeitsverstößen aufgezeichnet worden, schreibt die Polizei. In der 60er-Zone fuhr er 80 Stundenkilometer zu schnell. Die Toleranzwerte waren bereits abgezogen. Die Beamten gingen von einer Vorsatztat aus, da der Mann auf der Strecke mehrere Schilderpaare missachtet hatte und verdoppelten den Strafsatz. Der Mann zahlte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1 225 Euro.