Training für den Ernstfall: Übergriffe geschehen meist im Affekt

Schwarmstedt - Immer wieder sehen sich Rettungskräfte während ihres Einsatzes nicht nur verbalen, sondern auch körperlichen Übergriffen ausgesetzt. Aus aktuellem Anlass, dem Angriff eines Patienten auf eine Rettungsdienst-Mitarbeiterin im Walsroder Krankenhaus, haben die Verantwortlichen im Johanniter-Ortsverband Aller-Leine eine Fortbildung im Rahmen der Deeskalation im Rettungsdienst-Einsatz veranstaltet, so eine Mitteilung der Johanniter.

Notfallsanitäter und Praxisanleiter Marcel Borchert, Träger des schwarzen Gürtels im Taekwondo, übernahm die Konzeption der achtstündigen Fortbildung und bereitete die Inhalte in Theorie und Praxis auf. Die statistische Analyse von Übergriffen zeigt, dass diese meist im Affekt geschehen und nicht geplant verlaufen.

Für die Mitarbeiter der Rettungswachen in Schwarmstedt und Rethem ging es vor allem darum, zu verstehen, wie Aggressionen beim Patienten entstehen und wie eine mögliche Gewaltspirale durch Deeskalation vermieden werden kann. Dabei erarbeiteten die Teilnehmer Bewertungsprozesse aggressiver Verhaltensweisen und entwickelten so ein besseres Verständnis für die Ursachen. Die Rettungskräfte besprachen kommunikative Deeskalationstechniken mit hochgespannten Patienten und setzten sie sowohl auf der theoretischen Ebene als auch in praktischen Fallbeispielen um. Zum Selbstschutz wurden effektive Abwehrtechniken besprochen und praktisch geübt.

Im Falle einer Notwehrsituation sind die weiblichen wie die männlichen Teilnehmer nun bestens vorbereitet und können, unabhängig von ihrer Statur, die Abwehrtechniken einsetzen. Zum guten Schluss ging es um die Einsatznachsorge sowie um die Arbeit der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) und der Seelsorge nach einem kritischen Vorfall im Rettungsdienst-Einsatz.