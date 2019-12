Daimler V 250 gestohlen

Essel/Buchholz – Ein SUV, das an der Hannoverschen Straße in Essel abgestellt war, versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag zu entwenden, schreibt die Polizei. Vermutlich durch die Alarmanlage gestört, ließen die Diebe von der Tat ab. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

In Buchholz/Aller gelang in derselben Nacht der Diebstahl eines Daimler V 250. Die Täter drangen in ein Haus ein, stahlen die Schlüssel und parkten ein Fahrzeug um, um an den Wagen zu gelangen. Der Wert des Autos wird auf 45 000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.