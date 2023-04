Serengeti-Park-Chef Fabrizio Sepe schreibt „Die Safari meines Lebens“

Teilen

Der Hodenhagener Park-Chef Fabrizio Sepe mit Petra Mattfeld, der Herausgeberin der bewegenden Lebensbiografie, bei der Vorstellung in einem typisch afrikanischen Zelt. © Müller

Hodenhagen – Es sind bemerkenswerte Momente, die in einem typisch afrikanischen Zelt mitten im Serengeti-Park viele Besucher an diesem Sonntag erleben. Fabrizio Sepe stellt gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Maximum-Verlages aus Langwedel, Petra Mattfeld, seine Lebensbiografie vor. Mit vielen Geschichten aus seiner Zeit in Hodenhagen, mit Anekdoten, die das Leben des heute 50-Jährigen für die nächsten Jahre prägen sollen und die zeigen, wie eng er mit den Tieren verbunden ist, die ihn seither begleiten.

Er berichtet über eine strenge Kindheit und eine Jugend, als er seinem Vater auf Schritt und Tritt im Park folgen musste und von klein auf lernte, anzupacken. „Aber es war eine Zeit, die ich nicht vermissen wollte“, sagt der Park-Chef heute.

Fabrizio Sepe, Geschäftsführer, alleiniger Inhaber und Sohn des Gründers Paolo, erzählt die emotionale Geschichte seiner italienischen Herkunft und des Aufbaus des größten Safariparks Europas. Die Geschichte beginnt, als er mit drei Jahren von seiner Mutter aus Mailand nach Hodenhagen zu seinem Vater gebracht wird, wo Paolo Sepe gerade den Serengeti-Park aufbaut. Fabrizio lebt nun in einem Land, das er nicht kennt und dessen Sprache er zunächst nicht spricht. Und vor allem muss er mit seiner Einsamkeit umgehen. Der Vater ist streng, die Stiefmutter und Schwestern sind abweisend. Doch da sind die kleinen Löwen, die Krokodile und Elefanten. Sie sind die einzigen Konstanten in seinem Leben. Es entsteht eine Liebe, die ein Leben lang halten soll.

„Der Park ist mein Leben. Es war nicht immer einfach und wird es auch in der Zukunft nicht sein, die Verantwortung für die Tiere und die Mitarbeiter. Aber in erster Linie mache ich es für die Menschen, um ihnen Freude zu bringen“, schreibt Sepe. „Am Ende meines Lebens möchte ich auf 95 Prozent glückliche Momente zurückblicken, und genau das will ich den Besuchern vermitteln. Das Glück, Tiere in der Natur zu erleben. Das Staunen über das Tier. Die Besucher des Parks sollen gute Gefühle mit nach Hause nehmen. Begeisterung und Hoffnung auf eine Zukunft, in der Menschen, Natur und Tiere in Harmonie leben können.“

Und künftige Pläne hat er genug. „Wir wollen den Park auch im Winter öffnen. Haben schon erste Ideen. Aber wir müssen noch winterfähige Anlagen schaffen“, sagt er.

Auch das Flugzeug, über das schon viel spekuliert wurde, es kommt. Davon ist er überzeugt. „Wahrscheinlich im späten Herbst“, sagt Sepe am Sonntag auf eine Frage aus dem Publikum. Der Rumpf wird dann als zweiter Teil nach Hodenhagen transportiert. Es wurde viel gelacht an diesem Vormittag im Jurten-Zelt. Weil es eben unzählige Geschichten gibt, die man in dem illustrierten Buch nachlesen kann, von den Nashörnern, die einmal aus dem Park ausbrachen und mitten im Ort von einer Landwirtin auf eine Kuhweide gelockt worden sind, oder von dem Bären, der sich in das Tigergehege verirrt hatte. „Er hat sich auf einen Baum gerettet – 13 Tiger warteten schließlich auf ihn darunter, aber wir konnten den Bären mit einem Fahrzeug retten, indem wir laufend gegen den Baum fuhren und der Bär dann endlich kapierte, dass er herunterklettern sollte.“

Und da war die rührende Geschichte mit dem Breitmaulnashorn Kai, das Fabrizio Sepe in seine Heimat zurück, in einen Nationalpark nach Namibia brachte. „Als er sich dann endlich traute, nach Tausenden von Kilometern aus seinem Holzkäfig zu kommen, war es für mich – neben der Geburt meiner kleinen Tochter – das schönste Erlebnis der Welt.“ Mittlerweile sind mit Hilfe von Kai 15 weitere der so sehr bedrohten Breitmaulnashörner zur Welt gekommen.

Artenschutz steht bei dem Parkinhaber vorn an, hat sein Leben bis heute bestimmt. „Vielleicht, weil ich darüber reden möchte, habe ich das Buch geschrieben, sicher auch für meine Frau, mein Kind und die über acht Millionen Kinder, die den Park bis heute besucht haben.“

Das Buch ist im Maximum-Verlag erschienen und kostet 28 Euro. Es wird im Hauptshop im Park direkt neben dem Manyara-Restaurant angeboten. Ein Teil des Erlöses wird für die Unterstützung des Breimaulnashorns gespendet.

Von Klaus Müller

Geschichten über Tiere und Menschen: Fabrizio Sepes Biografie. © Müller