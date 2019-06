Behinderungen auf der A 7

Berkhof – Im Zuge der laufenden Bauarbeiten zwischen der Anschlussstelle Berkhof und dem Autobahndreieck Hannover Nord erfolgt am Samstag, 29. Juni, zwischen 15 und 19 Uhr, die Überleitung des Verkehrs von der Richtungsfahrbahn Hannover auf die Richtungsfahrbahn Hamburg. Hierbei kommt es während der Umlegung des Verkehrs zu Behinderungen, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Bis zum Abschluss der Arbeiten Ende des Jahres stehen in Richtung Hamburg drei Fahrstreifen und in Richtung Hannover zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Mellendorf bleibt in Richtung Hamburg in vollem Umfang befahrbar. In Richtung Hannover bleibt die Auffahrt nutzbar. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Mellendorf in Fahrtrichtung Hannover bleibt während der gesamten Bauzeit gesperrt.

Die Arbeiten zur Grunderneuerung werden voraussichtlich bis Jahresende soweit abgeschlossen sein, dass der Verkehr wieder auf den jeweiligen Richtungsfahrbahnen geführt werden kann. Anfang 2020 sollen voraussichtlich bis Februar noch Arbeiten in den Seiten- und Mittelstreifenbereichen stattfinden.