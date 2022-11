Familie Rump betreibt in Norddrebber Landwirtschaft

Von: Klaus Müller

Nur wenig Wasser hat die Leine in diesem Jahr geführt. Sie schlängelt sich in Norddrebber kurz hinter der Brücke über die Bundesstraße durch die Wiesen. Pferde stehen im frischen Grün auf der Weide. Sie gehören Henrik Rump, der mitten in Norddrebber einen Bauernhof betreibt.

Norddrebber – „Unser Betrieb besteht eigentlich aus mehreren Höfen, in Mandelsloh und hier im Ort“, sagt er. Es handelt sich um ein kleines Familienunternehmen der Land- und Pferdewirtschaft, das in der vierten Generation geführt wird und sich immer noch entwickelt. „Wir sind immer Familienbetrieb geblieben, vor allem mit Pferdezucht und Landwirtschaft.“ Im Sommer traf ein heftiger Schicksalsschlag die Familie. Der alte Hof in Mandelsloh stand plötzlich in Flammen. Der Großteil der Wirtschaftsgebäude wurde zerstört.

Rump bewirtschaftet rund 250 Hektar Land, hat viele Wiesen, die eng zusammenliegen und damit von seinen 25 Pferden gut beweidet werden können.

In normalen Jahren garantieren die Leinewiesen einen guten Ertrag. Dieses war in den letzten trockenen Jahren allerdings nicht der Fall. Bereits zum Herbstanfang habe er zufüttern müssen, erläutert der 39-jährige Landwirt, der ständig auf seinen Ländereien unterwegs ist.

Vater ist ein Urgestein der Pferdezucht

Das Steckenpferd des Junglandwirtes sind Kürbisse. Hier hat er eine gute Ernte gehabt. Auf einer Fläche von rund 15 000 Quadratmetern hat er etwa 30 verschiedene Kürbisssorten angebaut. Viele von ihnen werden zu Köstlichkeiten verarbeitet, die im Hofcafé an der Dorfstraße zu finden sind.

Vater Jürgen Rump mäht an diesem Sonntagnachmittag auf dem ehemaligen Reitplatz am Rande des Ortes, dort, wo versteckt noch ein gewaltiges Hindernis steht. Erinnerung an die Zeiten, als es noch gut besuchte Turniere in Norddrebber gab. „Ein bisschen helfe ich noch aus“, sagt er, ein Urgestein der Pferdezucht. Jürgen Rump feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Ein Experte rund um Pferde, Reiter auf ländlichen Turnieren, später Wettbewerbsrichter, aber auch erfolgreicher Züchter. In Norddrebber standen schon viele Hannoveraner, die später erfolgreich im Reitsport waren. Die bekannte Dressurreiterin Isabelle Werth ritt eines der im Dorf ausgebildeten Dressurpferde und brachte viele internationale Auszeichnungen mit ihm nach Hause. „Ich habe immer noch Spaß bei der Arbeit mit den Pferden“, sagt er, als er einen frisch gelegten Wallach vorsichtig ausführt.

Henrik Rump ist auf dem Familienhof groß geworden und lebt weiterhin mit seiner Familie im Ort. In die Reithalle nebenan darf der Rest des Dorfes zum Reiten kommen. „Wir pflegen eine sehr gute Dorfgemeinschaft. Man hilft sich immer wieder gegenseitig“, sagt Rump.

Ich habe schon als Kind gelernt, was Stallarbeit bedeutet.

„Ich habe schon als Kind gelernt, was Stallarbeit bedeutet“, erzählt der Landwirt, der das Erbe seiner Eltern mit großem Elan fortsetzt. „Die Pferde, die Landwirtschaft, sieben Tage in der Woche. Aber auch die Mithilfe in unserem Café, das sind meine Leidenschaften, die ich versuche, so gut wie möglich umzusetzen.“

Nur mit dem Thema Wolf möchte er in Zukunft weniger zu tun haben. Hier erwartet der Landwirt aus Norddrebber Zeichen aus Hannover, wohin der Weg noch gehen soll. „Wir haben in unserem Bereich drei aktive Rudel. Diese machen die Weidetierhaltung bald unmöglich.“

Und dann ist da noch etwas, das den 39-Jährigen in der nächsten Zeit begleiten wird: Er betätigt sich schon seit jungen Jahren in der örtlichen Politik. Hat Erfahrungen gesammelt als Kandidat bei der Landtagswahl und wird weitermachen: im Kreis, in der Gemeinde und in seiner Partei. Er wird neue Akzente setzen. „Ich werde meine Meinung sagen.“ mü

