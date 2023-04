Alles dreht sich um Gesundheit und wohlfühlen in Hodenhagen

Von: Florian Adolph

Teilen

Organisatorin Heike Kastens freut sich auf viele Besucher. © Veranstalter

Heilpraktiker, Krankengymnasten und mehr. Die Gesundheitsmesse – 1551 Festival, findet in Hodenhagen statt. Es werden noch weitere Aussteller gesucht.

Hodenhagen – Gesundheit, Wellness und alternative Praktiken, dafür steht die Gesundheitsmesse – 1551 Festival. Organisatorin Heike Kastens lädt dazu nach Hodenhagen, in die Aller-Meiße-Halle, Volksloh 5, ein. Das Festival läuft am Samstag, 17. Juni, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 18 Uhr.

In und außerhalb der Halle wird es Angebote für jede Altersgruppe, vom Kind bis zum Senioren, geben. Abgedeckt werden die Bereiche Wellness, Gesundheit und alternativen Praktiken. „Viele attraktive Aktionen für die ganze Familie wie eine Hüpfburg und Kinderschminke für die Kleinen und interessante Vorträge und vielfältige Verkaufsstände für die Großen bieten für jeden Geschmack das Passende“, sagt Heike Kastens. .Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Von Kaffee und Kuchen sowie Waffeln bis hin zu Bratwurst und Getränken.

Heike Kastens, die zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten Sonja Kühl die Veranstaltung organisiert, verspricht günstige Preise, damit es „sich Familien leisten können, zu kommen.“ Eintritt und Parkmöglichkeiten sind kostenlos.

Einige Aussteller haben bereits zugesagt, darunter Heilpraktiker, Krankengymnasten und mehr. „Es sind aber noch Plätze frei, nicht nur für Aussteller aus dem medizinischen Bereich“, sagt Kastens. „Auch Selbstvermarkter können gerne kommen.“ Gefragt sind beispielsweise noch Stände für Kinderbekleidung, Kosmetik und gesunde Ernährung. „In langer Tradition wollen wir vom 1551 Festival-Team viele Menschen zusammenbringen, die wundervolle Stunden miteinander verbringen“, so Heike Kastens.

Interessenten können sich auf der Webseite www.1551-festival.de anmelden.

Weitere Informationen zu dem 1551 Festival, unter E-Mail info@1551-festival.de, sowie bei Heike Kastens unter Telefonnummer 0151/41226447.