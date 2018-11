Träume in Schachteln – Spieleerfinder laden ein

Nachmittag mit dem Ehepaar Whitehill

+ © Veranstalter Bruce Whitehill auf einer Messe. © Veranstalter

Ahlden - Wer gerne spielt und neue Brettspiele kennenlernen möchte, darunter sogenannte Prototypen, die sich noch in der Entwicklung befinden, sollte am Sonntag, 11. November, um 15 Uhr, in die ehemalige Gaststätte Deutsches Haus in Ahlden, Neue Straße 1, kommen. Dort können die Besucher auch mehr darüber erfahren, wie neue Exemplare erfunden und entwickelt werden, sich an die Bretter setzen und dieSpieleautoren Bruce und Sybille Whitehill befragen.